Zendaya y Tom Holland repiten en Trèsde: el restaurante madrileño que encontró la actriz por una app

Madrid tiene restaurantes de sobra para impresionar a cualquiera, pero a veces lo que funciona no es el artificio, sino una casa de comidas con alma, producto de temporada y una carta sencilla solo en apariencia. Este fin de semana, Zendaya y Tom Holland eligieron Trèsde, el restaurante situado en el barrio de La Latina, para disfrutar de "una cocina madrileña actualizada" que ya ha conquistado a clientes locales, guías gastronómicas y rostros conocidos.

La visita no se quedó en una anécdota. Los actores cenaron el sábado en Trèsde y han repetido hoy para comer, según ha explicado Lucas Fernández, uno de los responsables del restaurante, a El Periódico de España. "Todo mi equipo se emocionó con su visita. Son gente sencilla, como nuestra filosofía del restaurante", señala.

El chef Aitor Sua, el camarero Lucas Fernández y el gestor Miguel Vallés han convertido Trèsde en una de las direcciones gastronómicas más comentadas de La Latina. / Cedida

Según relata Fernández, Zendaya encontró el restaurante a través de Belly Hub, una app gastronómica, y llamaron para reservar. Una forma casi cotidiana de llegar a un local que, en apenas tres años, se ha convertido en una de esas direcciones que circulan de boca en boca en Madrid.

Una casa de comidas actualizada en La Latina

Trèsde abrió en abril de 2023 en Cava Alta, una de las calles más gastronómicas y castizas de La Latina. Detrás del proyecto hay tres amigos del colegio madrileño Montserrat que se conocen desde niños. Lucas Fernández empezó en hostelería haciendo extras y, con 29 años, decidió lanzarse junto a sus socios a montar su propio negocio.

El restaurante nació con una idea clara: recuperar el espíritu de casa de comidas, pero llevado al lenguaje actual. Cocina de temporada, producto reconocible, mucho peso vegetal y una fórmula directa de menú: entrantes, platos principales y postres, con tres opciones por cada categoría.

Esa aparente sencillez es parte de su atractivo. En Trèsde trabajan con productos "sencillos en apariencia", pero con elaboraciones cuidadas, equilibrio de sabores, notas cítricas, hierbas aromáticas y una cocina que busca ser cercana sin perder intención.

Alcachofas de Tudela con veloute ibérica y trufa, plato de Trèsde. / Cedida

En su menú actual aparecen platos como la ensalada de judías verdes à la minute con stracciatella de burrata, pistacho tostado y cebolla encurtida; la corvina a la plancha con gazpachuelo malagueño, agretti y kumquat; o el sticky toffee pudding, un bizcocho de dátiles con helado de vainilla que pone el cierre dulce a la experiencia.

De cinco personas a trece y con guiños de las guías

En estos tres años, Trèsde ha crecido sin perder su carácter de restaurante de barrio. Empezaron siendo cinco personas y ahora el equipo suma trece profesionales entre sala, cocina y administración. También cuentan con una sumiller, en una propuesta que cuida tanto el plato como la copa.

El reconocimiento llegó rápido. En noviembre, Trèsde recibió el Bib Gourmand de la Guía MICHELIN, una distinción que pone el foco en restaurantes con buena relación calidad-precio. En febrero se sumó la recomendación de la Guía Repsol, otro aval para una dirección que ha conseguido hacerse sitio en una escena madrileña cada vez más competitiva.

El comedor de Trèsde, en Cava Alta, refleja el espíritu de una casa de comidas actualizada en pleno barrio de La Latina. / Cedida

Tras una reforma del local, el restaurante abre ahora todos los días, reforzando su papel como dirección de confianza en La Latina: un lugar para comer bien sin solemnidad, con una carta corta, producto de temporada y una sala que acompaña sin imponer.

Zendaya, Tom Holland y otros clientes conocidos

La visita de Zendaya y Tom Holland ha puesto ahora el foco internacional sobre Trèsde, pero no son los únicos rostros conocidos que han pasado por el restaurante desde su apertura. Según el propio equipo, por sus mesas también han estado Bizarrap, Jorge Ponce, David Broncano y Arturo Valls, que suele repetir.

Ese perfil de cliente resume bien el lugar que Trèsde ha empezado a ocupar en Madrid: una casa de comidas contemporánea que puede atraer tanto a vecinos y comensales habituales como a nombres populares que buscan comer bien lejos del ruido.

La clave, insiste el restaurante, está precisamente en esa naturalidad. Que Zendaya y Tom Holland hayan cenado el sábado y repetido hoy para comer funciona casi como la mejor reseña posible: cuando alguien vuelve, la experiencia ha encajado.

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Trèsde no juega a ser un restaurante de celebridades, sino una casa actualizada donde el producto, la temporada y la comodidad pesan más que el espectáculo. Quizá por eso conecta tan bien con el nuevo comensal madrileño: ese que quiere una mesa con identidad, platos bien pensados y un sitio al que apetezca regresar.