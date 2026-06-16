El santuario verde de Hong Kong: escapadas a la parte más natural de la región

Cuando se piensa en Hong Kong, la imagen que suele venir a la mente es la de un espectacular skyline de rascacielos. Sin embargo, más allá de sus atractivos urbanos se esconde un sorprendente santuario verde formado por 261 islas, montañas escarpadas, playas de arena blanca, pueblos pesqueros tradicionales y algunos de los senderos más espectaculares del continente asiático.

Este lado menos conocido del destino invita a descubrir una naturaleza exuberante que convive en perfecta armonía con la vida urbana, ofreciendo escapadas accesibles para todo tipo de viajeros.

Ham Tin Wan / Hong Kong Tourism

Un archipiélago por descubrir

La geografía de Hong Kong es una de las más singulares del mundo. Sus 261 islas crean un mosaico de paisajes donde bahías escondidas, acantilados volcánicos y playas paradisíacas aparecen a pocos minutos de la ciudad.

Entre todas ellas destaca la isla de Lantau, la mayor del territorio y uno de los mejores lugares para conectar con la naturaleza. Situada al oeste de Hong Kong, la isla está dominada por dos enormes montañas: Lantau Peak, de 934 metros de altura, y Sunset Peak, de 869 metros de altura, que son respectivamente la segunda y la tercera cumbres más altas de Hong Kong. Este último ofrece vistas increíbles del océano, las islas vecinas y las playas de la costa sur de Lantau, incluyendo la extensa franja de arena de Cheung Sha. Además, el recorrido permite descubrir las misteriosas casas de piedra que salpican las laderas de la montaña, vestigios de antiguas comunidades estivales.

Pico Sunset / Hong Kong Tourism

Senderismo con vistas inolvidables

Este destino es un auténtico paraíso para los amantes del trekking. Más de 300 kilómetros de senderos señalizados recorren el territorio y permiten explorar desde suaves caminos costeros hasta ascensiones de alta montaña.

Considerado uno de los senderos más emblemáticos de Hong Kong, Dragon’s Back ofrece una experiencia accesible con algunas de las mejores vistas panorámicas del destino. El recorrido sigue una cresta ondulada que recuerda al lomo de un dragón y permite contemplar la costa oriental de Hong Kong Island, las aguas del mar de China Meridional y las playas de Shek O y Big Wave Bay. Su combinación de facilidad, paisajes abiertos y proximidad a la ciudad lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un primer vistazo en la naturaleza hongkonesa.

Para quienes desean un reto un poco más complicado, High Junk Peak se alza sobre la península de Clearwater Bay ofreciendo algunas de las panorámicas más espectaculares de la región. Conocido por su terreno empinado, este pico forma parte de las llamadas "Tres Cumbres Afiladas" de Hong Kong y recompensa a los excursionistas con vistas privilegiadas de bahías turquesas, pequeñas islas y la costa de Sai Kung. El recorrido, de unos ocho kilómetros, atraviesa laderas boscosas, senderos rodeados de bambú y miradores naturales que permiten apreciar la diversidad paisajística del territorio. No hay tiendas a lo largo de la ruta, así que llevar suficiente agua para las cuatro horas de senderismo es imprescindible.

Dragon's Back / Hong Kong Tourism

Formaciones geológicas y playas

En el extremo oriental del territorio se encuentra Sai Kung, una de las regiones naturales más espectaculares de Hong Kong. Sus colinas, playas vírgenes e islas deshabitadas forman parte del Hong Kong UNESCO Global Geopark, reconocido internacionalmente por sus extraordinarias formaciones geológicas.

Entre sus mayores atractivos destacan las impresionantes columnas hexagonales de roca volcánica, creadas hace unos 140 millones de años y consideradas únicas por su tamaño y excelente estado de conservación. Acantilados, cuevas marinas y arcos naturales completan un paisaje que puede explorarse tanto a pie como en excursiones en barco.

En cuanto a las playas para desconectar y disfrutar de un buen baño, Sai Kung ofrece las playas más espectaculares, como la bahía de Hap Mun en Sharp Island, Long Ke Wan o la playa de Ham Tin, tocas accesibles en barco. Cheung Sha, en la isla de Lantau, es una de las más largas, formada por arena dorada y con unas aguas totalmente tranquilas que la convierten en el escenario perfecto para disfrutar del sol y del mar lejos del bullicio urbano. Además, es uno de los principales puntos del territorio para practicar deportes acuáticos como kayak, paddle surf o windsurf. Desde aquí también se pueden contemplar algunas de las mejores puestas de sol de Hong Kong y disfrutar de una oferta gastronómica muy completa.

Por otro lado, a pocos minutos de los distritos más exclusivos de la ciudad, Repulse Bay, en Hong Kong Island, combina el ambiente relajado de una playa urbana con una de las postales más reconocibles de la isla. Su elegante paseo marítimo, sus aguas tranquilas y la presencia de templos tradicionales frente al mar convierten este enclave en una parada imprescindible para quienes desean combinar naturaleza, ocio y cultura.

Sai Kung Geopark / Hong Kong Tourism

Cultura y naturaleza, una unión perfecta

Entre las montañas de Lantau emerge una de las imágenes más emblemáticas de Hong Kong: el Gran Buda Tian Tan. Esta monumental estatua de bronce, situada junto al monasterio de Po Lin, se ha convertido en uno de los símbolos espirituales del destino. Rodeado de montañas y senderos naturales, el lugar invita a disfrutar tanto de la contemplación como de la belleza paisajística de la isla.

Muy cerca se encuentra Tai O, un histórico pueblo pesquero conocido por sus tradicionales casas. Los estrechos canales, mercados de pescado seco y pequeñas embarcaciones conservan la esencia de una forma de vida que ha permanecido prácticamente inalterada durante generaciones. Pasear por Tai O permite descubrir una faceta auténtica y culturalmente rica de Hong Kong, alejada de los lugares más convencionales.

Sin duda alguna, Hong Kong es sinónimo de tradición y modernidad, pero también de naturaleza. Entre islas remotas, senderos gigantes, playas de arena blanca, paisajes volcánicos y pueblos antiguos, la región ofrece una experiencia turística a la altura, ideal para aquellos que quieran dejarse sorprender por el destino.