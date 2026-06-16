El pianista Ignasi Terraza asume el reto de improvisar a dúo con la IA en el Sónar

Celebró el año pasado cuarenta y cinco años de carrera profesional. Uno más tarde, y a punto de cumplir 64, el festival Sónar le propone al pianista barcelonés Ignasi Terraza uno de los retos más peculiares de una trayectoria intachable a la que sigue sumando discos y proyectos, incluida una gira a trío este próximo mes de julio por Mongolia y China. El reto le alejará este jueves (Sónar+D, en la Llotja de Mar a las 10:30) , aunque sea por un día, de su impecable swing jazzístico.

El pianista recoge con ImprovIA el testigo de su colega menorquín Marco Mezquida, que cinco años atrás asumió el reto de dialogar sobre el escenario con la Inteligencia Artificial de la mano, entre otros, del ingeniero Philippe Salembier, el mismo con el que ahora trabaja Terraza. El objetivo es ir un paso más allá de lo logrado entonces.

Ignasi Terraza, pianista de jazz, que inaugura el Sónar+D con un concierto que combina piano e Inteligencia Artificial, en Barcelona el pasado 12 de junio. / MANU MITRU

En aquella ocasión "Mezquida quería que la IA no interfiriera en las notas, por eso había sonidos indeterminados, ruido, percusión” que surgían como reacción a lo que iba proponiendo con el piano, explica Ignasi Terraza en conversacion con EL PERIÓDICO. Y aunque en esta ocasión no renuncian a los sonidos ambientales, “el programa trabaja ahora con notas y diferentes timbres”, lo que a priori le permitirá al músico establecer un juego algo más parecido al que tendría junto a otro instrumento convencional, con la diferencia de que no es un humano quien está detrás tomando las decisiones.

¿Es posible el diálogo?

Promovida igualmente por el Sónar, la versión de 2021 se presentó en sociedad haciendo uso de conceptos sensibles a la hora de definir la relación entre músico (ser humano) y máquina. ¿Es posible el diálogo? ¿Hay una “escucha” por parte de la máquina? La nota promocional del Sónar equipara en esta ocasión la atención de la máquina con la de “cualquier músico sobre el escenario”. Terraza, que admite el punto “literario” del texto, replica entre risas que habría que preguntarse de qué músico hablamos. La máquina permanece inmutable ante las circunstancias, el músico no.

Lo que sí asegura el jazzista es que “musicalmente está todo improvisado”, aunque para improvisar Terraza deba renunciar al estilo con el que le asociamos, el jazz, porque el comportamiento de la IA “deja mucho que desear” en ese terreno. Entre otras cosas, tiene problemas para seguir cambios de acordes rápidos, algo que es frecuente en el jazz y que la máquina procesa con mayor lentitud que cualquier bajista con el que haya tocado. El improvisador advierte además que algunas de las ideas que propone su colega informático “tienen una parte de aleatoriedad”, lo que convierte esa parte de la experiencia en algo parecido “a estar tocando con un niño”.

Sin embargo, para Terraza sí hay “algo de diálogo” en su dúo, aunque sea limitado, especialmente cuando permite que la IA tome la iniciativa. Eso sí, admite que, al revés, la IA ofrece respuestas “imitativas o parecidas a lo que estoy haciendo”. Además, carece de visión de conjunto y a largo plazo, por lo que “ofrece respuestas muy inmediatas en función de lo último que ha oído”.

El futuro

La cita entre Ignasi Terraza y el IA desarrollada por Salembier llega en un momento de reacciones encontradas frente al futuro que deparará esta nueva tecnología. ¿Pondrá esta fin al monopolio de la creación artística como algo propiamente humano? “Cuando los humanos creamos no lo hacemos de la nada, partimos de modelos que hemos aprendido y de los cuales hemos extraido ideas”, defiende Terraza. Es decir, lo mismo que básicamente hace la IA, que es “muy buena mezclando y combinando patrones, reconociéndolos, aprendiéndolos y combinándolos”.

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De cara al futuro, el músico barcelonés intuye que habrá una “cohabitación entre la creación por IA y la creación humana”, incluso plataformas de música exclusivamente hecha con Inteligencia Artificial y otras solo por humanos. Puede que los músicos pierdan la batalla del disco y que para nuestros oídos el resultado resulte indistinguible pero, según Ignasi Terraza, el del directo seguirá siendo un terreno de energías humanas. Lo cual no niega que quizá pronto podamos ver a dos robots improvisando juntos. “¿Tendría sentido?”, se pregunta el pianista.