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III Foro del Mediterráneo

El patrimonio musical del Mare Nostrum brilla con la maestría de Jordi Savall

El concierto de Hespèrion XXI con melodías de Oriente y Occidente precedió una cena mediterránea en una apertura donde también se celebró la cultura gastronómica

Los músicos de Hespèrion XXI durante la interpretación de Diàleg de les ànimes en el acto celebrado en Barcelona, a 16 de junio de 2026. En la imagen, Waed Bouhassoun, Moslem Rahal, Hakan Güngör, Yurdal Tokcan, David Mayoral y Jordi Savall, a 16 de junio de 2026. AUTOR:Manu Mitru | EPC

Los músicos de Hespèrion XXI durante la interpretación de Diàleg de les ànimes en el acto celebrado en Barcelona, a 16 de junio de 2026. En la imagen, Waed Bouhassoun, Moslem Rahal, Hakan Güngör, Yurdal Tokcan, David Mayoral y Jordi Savall, a 16 de junio de 2026. AUTOR:Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / PIM

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Marta Cervera

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Barcelona
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El maestro Jordi Savall y el conjunto Hespèrion XXI, formado por músicos de culturas diferentes de Turquía, Síria y España, todas ellas bañadas por el Mediterráneo, ofrecieron un fantástico concierto dedicado al Mare Nostrum cuyas aguas conectan Oriente y Occidente. El diálogo intercultural que tanto ha promovido Savall a lo largo de su dilatada carrera sonó maravilloso en la voz de la cantante y laudista Waed Bouhassoun, acompañada por Moslem Rahal (ney), Hakan Güngor (kanun), Yurdal Tokcan (tanbur), David Mayoral (percusiones). Y Savall demostró su arte con el rabel y la vihuela durante una inspirada actuación. El venerado maestro catalán siempre ha tendido puentes entre la música antigua y la historia, para conectar culturas y prmover la paz. Tanto individualmente como en conjunto, los músicos demostraron su calidad y sintonía en un intercambio mágico que fluyó en un brillante concierto que ha acabado con todos los asistentes en pie ofreciendo calurosos aplausos.

Un arranque ideal para las jornadas del III Foro del Mediterráneo que dejó constancia de cómo de la colaboración y el diálogo pueden surgir cosas maravillosas, como con la animada canción 'Koniali', una canción y danza griega y turca de Chipre y otro rítmico tema árabe, y 'Al maya, al maya', el tema árabe que despidió la actuación. Que la música nos une quedó plasmado en esta concierto donde Savall tardó en afinar sus instrumentos con cuerdas de tripa tan sensibles a la humedad, según explicó. El repertorio incluyó, entre otros, una delicada canción sefardí, 'La rosa enflorece' y 'Ya Mariam el bekr', himno a la Virgen María de Síria y Líbano.

Emociones y belleza

La música antigua exploró un universo de emociones y belleza conectando tradiciones de la cultura cristiana, judía y musulmana conectadas a través de ese Mare Nostrum por donde han navegado los seres humanos desde hace siglos . La inspiradora actuación fue el preámbulo de una magnífica cena mediterránea de inspiración catalana con un menú elabaorado por Cal Blay donde se combinaron producos como el pan con tomate, olivas cítricas, anchoas de la Escala y bacalao con tomate o mini canelón de carne del Perol.

III Foro Económico y Social del Mediterráneo, en imágenes

III Foro Económico y Social del Mediterráneo, en imágenes

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Aitor Moll, consejero Delegado de Prensa Ibérica; Josep Rull, president del Parlament de Catalunya; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Albert Dalmau, conseller de la Presidencia de la Generalidad de Catalunya; y Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica / Manu Mitru / MANU MITRU

El Pati Nord de la Fundació Miró con las increíbles vistas de Barcelona acogió la velada donde las conversaciones giraban tanto entorno a la música escuchada como a los retos del Mediterráneo que se abordarán en estos próximos días. Martí Saballs, brindó por el éxito primer Foro Mediterráneo que se organiza en Barcelona en cuya apertura el arte plástico de Miró, la música tradicional del Mare Nostrum y la gastronomía se unieron en una noche mágica.

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Tanto Javier Moll como su esposa y vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, atendieron, junto a sus hijos Aitor y Ainhoa, consejero delegado y directora editorial de Prensa Ibérica, respectivamente, a todos los presentes. Entre quienes disfrutaron de la velada estaban Anne Applebaum, periodista e historiadora; Marc Palahí, otro de los ponentes; Laia Corbella, nueva presidenta de la Fundación Mobile World Capital; el financiero Carles Tusquets; Josep Lluís Sanfeliu, presidente de Barcelona Global; Àngels Chacón, directora general en Barcelona de Llorente y Cuenca, consultoría de comunicación; Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç; y Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró y Barcelonina de l'Any 2025, que fue una fantástica anfitriona.

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