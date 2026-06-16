Nace un nuevo festival de verano en el espectacular Castell de Caramany de Corçà del Empordà

El Castillo de Caramany de Corçà acogerá la primera edición del Gresc Empordà, un nuevo festival "boutique" de verano que reunirá durante tres días propuestas de moda, arte, gastronomía y música. Este monumental emplazamiento se abrirá al público entre el 31 de julio y el 2 de agosto con un programa musical que incluirá a los artistas Rei Ortolá, Jan Nieto, Cesc Sansalvadó, y a las DJ Neus González y Genna.

Durante los tres días de festival, los visitantes podrán recorrer las diferentes propuestas que se ofrecerán, como una feria de moda y diseño, muestras de oficios y procesos creativos en directo y una feria de artesanía, y una muestra de piezas vintage y de coleccionismo. Los jardines del castillo también cobrarán protagonismo con intervenciones efímeras y decoraciones con flores. En cuanto a la gastronomía, habrá una selección de producto local y tapas de autor.

El castillo de Caramany, que acogerá el festival Gresc Empordà / Cedida

El festival nace con el objetivo de ser "un nuevo espacio de encuentro entre creatividad, cultura y comunidad", así como para "convertir el Empordà en un escenario de inspiración".

El castillo de Caramany está datado en el siglo XV y acoge eventos de todo tipo. Tiene una superficie construida de cerca de 3.000 m², y con unos jardines de 28.000 m².

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Las entradas se pueden reservar a través de su sitio web.