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Nace un nuevo festival de verano en el espectacular Castell de Caramany de Corçà del Empordà

El evento tendrá lugar entre el 31 de julio y el 2 de agosto con música, moda, arte, gastronomía y artesanía

Los jardines del Castell de Caramany que acogerá el Festival Gresc, en Corçà

Los jardines del Castell de Caramany que acogerá el Festival Gresc, en Corçà / Cedida

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Ariadna Sala

Corçà
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El Castillo de Caramany de Corçà acogerá la primera edición del Gresc Empordà, un nuevo festival "boutique" de verano que reunirá durante tres días propuestas de moda, arte, gastronomía y música. Este monumental emplazamiento se abrirá al público entre el 31 de julio y el 2 de agosto con un programa musical que incluirá a los artistas Rei Ortolá, Jan Nieto, Cesc Sansalvadó, y a las DJ Neus González y Genna.

Durante los tres días de festival, los visitantes podrán recorrer las diferentes propuestas que se ofrecerán, como una feria de moda y diseño, muestras de oficios y procesos creativos en directo y una feria de artesanía, y una muestra de piezas vintage y de coleccionismo. Los jardines del castillo también cobrarán protagonismo con intervenciones efímeras y decoraciones con flores. En cuanto a la gastronomía, habrá una selección de producto local y tapas de autor.

El castillo de Caramany, que acogerá el festival Gresc Empordà

El castillo de Caramany, que acogerá el festival Gresc Empordà / Cedida

El festival nace con el objetivo de ser "un nuevo espacio de encuentro entre creatividad, cultura y comunidad", así como para "convertir el Empordà en un escenario de inspiración".

El castillo de Caramany está datado en el siglo XV y acoge eventos de todo tipo. Tiene una superficie construida de cerca de 3.000 m², y con unos jardines de 28.000 m².

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Las entradas se pueden reservar a través de su sitio web.

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