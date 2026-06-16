El Mercat de Música Viva de Vic programa 72 conciertos: de Lia Kali a Quimi Portet

El 38 Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), que se celebrará del 16 al 20 de septiembre, programará 72 propuestas artísticas entre las que figuran Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas, Marina Herlop, Quimi Portet, Parquesvr y Amaro Freitas & Momi Maiga.

El festival, con dirección artística de Joan Rial, Jordi Casadesús y Rubèn Pujol, refuerza su voluntad de convertirse en la feria musical de referencia del sur de Europa, con una programación que combina pop, música urbana, jazz, world music, canción de autor, electrónica y nuevas formas de experimentación sonora, informa este martes en un comunicado.

El MMVV continúa priorizando estrenos, preestrenos y novedades, con una presencia destacada de nuevos discos de grupos y artistas que, tras haber consolidado una trayectoria, escogen Vic para presentar sus nuevos proyectos: tendrá 35 estrenos y 32 presentaciones de nuevos discos.

Las 72 propuestas artísticas mantienen un equilibrio territorial: 36 son catalanas, 17 estatales y 18 internacionales, al que es necesario sumar el concierto inaugural.

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El MMVV se abrirá con un concierto inaugural de producción propia, concebido como una pieza artística singular creada para el festival y una reflexión sobre la música en directo, y la dirección del espectáculo irá a cargo de la dramaturga y directora de escena italana Lucia del Greco