Mauricio Bernal publica una novela muy colombiana y muy dandi en torno al billar: "Ganar es una vulgaridad si no se gana bellamente"

El joven periodista Mauricio Bernal (Bogotá, 1973) recibió del diario 'El Espectador' un encargo al que familiares y amigos le aconsejaron decir que ni hablar, pero que, por supuesto, aceptó. Consistía el encargo en hacer un retrato de un pueblo colombiano dominado por los paramilitares; un compañero haría lo mismo con un pueblo bajo la influencia de la guerrilla. A través del cura, contactó Bernal con los paramilitares, que lo citaron en... los billares del pueblo. "Fueron correctos", dice. Los paramilitares son aquí lo de menos. Lo importante es que lo citaran en los billares. "Colombia es un país de billar, hay por lo menos unos billares en cada pueblo -informa Bernal-. Es una de las principales fuentes de entretenimiento popular. En una ciudad como Bogotá, que tiene diez millones de habitantes, no creo estar exagerando si digo que hay cientos de grandes locales de billares. La novela es muy colombiana en la abundancia de billares".

Bogotanos, pero también de Villeta, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Alto Bonito o Cocormá. La nueva novela de Bernal se titula 'Los idólatras (una novela de billar)' (Caballito de Acero) y en un tramo es asimismo una novela de carretera. Cuatro amigos (tres hombres y una mujer), fanáticos de Gruchowskhy, deciden hacer caso del rumor según el cual su héroe ofrecerá una exhibición en Medellín y allí van desde la capital colombiana en automóvil, con el deber autoimpuesto de detenerse a jugar billar en todos los billares que encuentren en el camino.

Bernal prepara una tacada en un billar de la Sedeta / Manu Mitru

Forajido del billar oficial

El húngaro Gruchowskhy no es un ídolo cualquiera. Es un forajido del billar oficial, o al menos un 'outsider' del billar oficial, legendario tanto por su maestría billarística como por su renuencia a ganar si no es con carambolas elegantes, artísticas. "El billar es un juego donde intervienen la física y la belleza -expone Bernal, periodista de EL PERIÓDICO hasta 2023, cuando decidió dedicarse a la escritura creativa a tiempo completo-. Aunque no seas aficionado al billar, si alguna vez has visto una partida seguro que has sido capaz de distinguir cierta belleza en el desplazamiento de las bolas. Gruchowskhy es radical en su manera de jugar billar. Ama el billar por su condición de juego estético. Ganar es una vulgaridad si no se gana bellamente. Primero está el arte del juego; luego, si se gana, perfecto".

Gruchowskhy es radical en su manera de jugar billar. Ama el billar por su condición de juego estético

Una postura, por no decir un pronunciamiento, francamente contracultural y antisistema, la de Gruchowskhy. "Vivimos en una sociedad capitalista donde el principal valor es el triunfo, y el triunfo casi por cualquier medio -señala el autor-. El triunfo se ha convertido en ser famoso o ganar dinero, a poder ser ambas cosas. No es mi intención dar ningún mensaje, pero hay otras maneras de ver la vida".

Dandismo

Tampoco los cuatro forofos bogotanos del billarista húngaro son forofos comunes. "No solamente comparten su manera de ver el billar y la vida, que a veces se confunden -cuenta Bernal-, sino que disfrutan de la singularidad que les da ser los únicos en miles de kilómetros a la redonda que conocen a este ídolo y lo veneran. Les encanta esa marginalidad". Los placeres del dandismo.

Los miembros de la minúscula secta saben muy poco de Gruchowskhy. Atesoran como reliquias viejos recortes y fotografías de la prensa húngara, algunas jugadas grabadas en vídeo, historias orales de fuentes poco fiables. La biografía que le han construido es bastante especulativa. La disciplina sectaria los mantiene alejados de internet a efectos 'gruchoskianos' (Gruchowskhy es para ellos Gruchoski, para simplificar un poco). "Un primer lector me dijo que esto no se sostenía en el mundo actual -admite el escritor-. Mi respuesta fue insistir en el texto en que Gruchowskhy, ya no por su concepto billarístico sino por su concepto vital de la elegancia, considera poco elegantes las nuevas tecnologías. Es un fantasma en este sentido. También vive al margen en este aspecto. El cuarteto concluye que si sigue su estética, tiene que hacer una investigación de papel y de hablar con gente".

Mejor quedarte con el arte de tu ídolo y no tentar a la suerte conociéndolo

Ahí hay espacio para la incógnita y el mito. No lo hay, en cambio, cuando en una conversación surge una duda y alguien recurre al móvil para despejarla. "Ese reflejo desagradable -lo llama Bernal- hace que ya no queden preguntas en el aire. Todo está en el teléfono. Nos saltamos un momento muy interesante de la vida humana, que es el momento de misterio. Igual dentro de media hora alguien se acordaba".

Bernal cree que no emprendería un viaje como el que emprenden los 'gruchoskis'. "Mejor mantener la idolatría pura y limpia. Mejor quedarte con el arte de tu ídolo y no tentar a la suerte conociéndolo".

Presentación

Bernal presenta 'Los idólatras (una novela de billar)', por ahora editada solo en Colombia, en la librería Obaga de Barcelona el miércoles, 17 de junio. A las siete de la tarde y acompañado por la periodista cultural Elena Hevia, otra firma conocida por los lectores de EL PERIÓDICO. Bernal, por cierto, se considera "un jugador muy mediano de billar", aunque tiene "momentos de inspiración".