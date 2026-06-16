Matthew Tree, escritor: "Mentalmente había matado a mi padre muchas veces"

Matthew Tree, nacido en Londres en 1958 y establecido en Cataluña desde hace décadas, es escritor, ensayista y articulista, y aprendió catalán de forma autodidacta. Ahora publica 'Gairebé tot', donde reconstruye la figura de su padre a partir de los diarios que este escribió durante la juventud y que el autor descubrió años después de su muerte.

Tree significa árbol. ¿Es usted el de la vida o el de la ciencia?

De ciencia, seguro que no. ¿Sabes? Y no querría decir nada más, pero... aunque me gusta leer sobre temas científicos, no tengo ni idea. Me supera.

¿Es consciente de que, con ese apellido, si alguna vez cae, querrán hacer leña de usted?

Espero que no. De todos modos, si caigo mucho, me dará igual.

Volviendo al libro: ¿podríamos decir que el árbol de su padre no le dejaba ver el bosque que había detrás?

Digamos que era un árbol único. Era uno de esos árboles que destacan por encima de todos los demás por el efecto que tienen en ti. De modo que, para mí, era una figura muy especial, tanto en el sentido positivo como en el negativo, ambas cosas a la vez.

Si mi padre hubiera sido un cabrón, lo habría entendido. Si hubiera sido el típico y tópico buen padre, lo habría entendido. Pero tal como era, yo no entendía absolutamente nada

Es muy inglés, eso de reverenciar al padre de una manera casi temerosa.

No, no era ni reverencia ni temor. Sencillamente era un hombre del que yo no entendía absolutamente nada. O mejor dicho, no entendía su comportamiento hacia las personas que más quería, incluyéndome a mí mismo y a mi madre, en una ocasión, incluso hacia mi abuela materna. Era capaz de decir cosas muy bonitas, muy afectuosas, y a veces, con bastante frecuencia durante mi adolescencia, era capaz de hacer lo que hoy en día se llama abuso verbal, algo que en aquella época ni siquiera era un concepto. Y, por tanto, no lo entendía.

No suele ser fácil entender al padre.

Si hubiera sido un cabrón, lo habría entendido. Si hubiera sido el típico y tópico buen padre, lo habría entendido. Pero tal como era, yo no entendía absolutamente nada, me confundía muchísimo. Y como dentro de esa confusión había bastantes insultos y bastantes humillaciones —siempre verbales, nunca me castigó físicamente— acabé completamente confundido porque, además, soy hijo único. Por eso, a principios de mis veinte años, empecé a distanciarme de él. Primero me fui al sur de Londres, pero no estaba lo bastante lejos y vine a Cataluña.

Como decía Freud, siempre tenemos que matar al padre... ¿aunque sea con un libro?

Lo que he hecho es resucitarlo, devolverle la vida, de hecho, porque matar a mi padre, mentalmente, ya lo había hecho unas cuantas veces. En 2011, vaciando el piso de mis padres, muchos años después de su muerte, descubrí estos diarios escritos desde los 17 hasta los 20 años, con una entrada cada día, y supe que tarde o temprano tenía que leerlos.

¿Nunca había tenido la tentación de hacerlo?

No sabía ni que existían. Al descubrirlos entendí que tenía que leerlos. Todavía no pensaba hacer un libro con ellos, pero los leí, después leí las tres novelas que había publicado en vida, luego leí mucho sobre la Inglaterra de la época en la que él era joven, empecé a reflexionar sobre muchos episodios de mi adolescencia y primera juventud relacionados con él, y todo empezó a encajar. A partir de ese encaje, el libro se volvió necesario, obligatorio.

Hay que pelearse de vez en cuando, pero tiene que llegar un momento en que ambos contrincantes lo dejen, siempre

¿Los padres son siempre unos desconocidos?

Sí, porque nunca conocemos ni la mitad de la película. Es así de sencillo, porque nacimos después. Yo he tenido una especie de privilegio al acceder a esa mitad que la mayoría de la gente no conoce de su padre. De modo que los lectores del libro me han dicho que, por mucho que hable de un hombre al que no conocen y de una Inglaterra que tampoco conocen, les ha hecho pensar en cosas suyas muy personales.

¿Qué descubrirán de usted sus hijos?

Ya lo han descubierto, porque los dos, por separado y sin saber que el otro lo estaba haciendo, leyeron hace poco mis memorias.

Seguro que hay cosas ocultas, así que no lo saben todo.

He relatado bastantes episodios que no conocían. Fue muy bonito porque mi hija dijo: "¡Hostia, está muy bien conocerte mejor!", mientras que mi hijo decía "¿Quién era exactamente tal persona?". Eran dos puntos de vista.

¿Ha perdido más batallas usted o su padre?

Yo no he ganado nunca ninguna batalla.

Todo el mundo es interesante, absolutamente todo el mundo, sin excepción, si sabes explicar el lado interesante de aquella persona

¿Ha librado alguna?

Cuando mi padre y yo teníamos discusiones, que a menudo subían de tono de una manera brutal, él siempre ganaba, porque tenía una especie de síndrome de pensar que siempre tenía razón. Me parece que hay un nombre para eso en psicología. Con una persona que siempre cree tener razón, no puedes ganar. Puedes marcharte, pero no puedes ganar.

En el libro hay una especie de epitafio: no pelearnos más, ni luchar ni llorar. ¿Es un buen consejo para la vida?

Llegado a cierto punto, sí. Hay que pelearse de vez en cuando, pero tiene que llegar un momento en que ambos contrincantes lo dejen, siempre.

¿A quién puede interesarle lo que usted escriba sobre su padre? ¿No es algo muy privado?

Todos tenemos padres o los hemos tenido, por tanto, quizá por este lado pueda interesar. Diría más, todo el mundo es interesante, absolutamente todo el mundo, sin excepción, si sabes explicar el lado interesante de aquella persona. Incluso existen biografías de personas fascinantes que son increíblemente aburridas.

Y al revés también.

Después está la cuestión de la relación conflictiva, ambigua, difícil. A veces es muy difícil la vida con un padre o una madre. Tengo la sensación de que muchos lectores encuentran ahí una parte de su propia historia. Y además hay el elemento del descubrimiento. Los descubrimientos siempre son interesantes, aunque sea el descubrimiento de una persona que no conocen de nada, ni conocerán nunca.

¿Qué enseñanza puede sacar cualquier hijo de este libro?

Quizá aprendan cómo no tratar a sus propios hijos (ríe). Como mínimo en ciertos momentos.

Quizá mis lectores aprenden cómo no tratar a sus propios hijos

¿Todavía no se ha hartado de Cataluña y de los catalanes, siempre llorando y siempre quejándonos de todo?

(Risa) No, no, de hecho, desde hace muchos años me siento más en casa aquí que en mi país de origen. Aun así, a veces todavía puedo mirar Cataluña con ojos un poco objetivos.

¿Y qué ve?

Me parece un lugar absolutamente fascinante, por el simple hecho de existir. No creo que haya nada equivalente en toda Europa.

¿Quiere decir que no se pasa?

Cataluña es un país que mucha gente no sabe que existe, y que ha mantenido una lengua, algo que países similares, como Escocia, no han podido conseguir. Además, es extraordinariamente activa en casi todos los ámbitos. En Inglaterra existe la expresión "to punch well above your weight", que se dice del boxeador que sabe boxear con más fuerza de la que se esperaría por su peso oficial. Yo diría que Cataluña hace eso en todos los campos, en literatura, en las artes, incluso en las ciencias, quiero decir que no está nada mal lo que hay aquí.