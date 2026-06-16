Jaume Viñas explora la herencia de la Guerra Civil en las nuevas generaciones en 'L'Albada': "Quería entender el dolor que habían vivido"

La historia reciente barcelonesa, desde la Guerra Civil hasta las Olimpiadas de Barcelona'92, y la importancia de entender de dónde venimos y quienes somos para poder avanzar están en la base de 'L'Albada', una epopeya del autor y actor Jaume Viñas que se estrena el próximo día 25 en el Teatre de la Biblioteca. Las paredes góticas del local y el suelo de arena del local encajan con la producción que dirige Oriol Broggi, con 11 intérpretes -entre ellos Viñas- que encarnan a una cuarentena de personajes de diferentes épocas. Es una de las coproducciones del Festival Grec 2026.

Viñas la escribió de forma frenética cuando todavía era estudiante de Arte Dramático ahce 10 años en homenaje a sus abuelas. "Quería entender el dolor que habían vivido", ha afirmado en la presentación del montaje . Define la pieza como una tragedia contemporánea con toques de luz y humor. La historia se centra en la historia de Alba (Clara Mir), una estudiante veiteañera que empieza a indagar sobre su pasado. También es un homenaje a dos buenos profesores que le marcaron para bien en 4ª de la ESO y otro en Bachillerato. "Aprovecho para reivindicar el trabajo de los docentes", señala. Siente que gracias a ellos, "a que no tiraron nunca la toalla y a que confiaron más en mí que yo mismo" ha podido llegar a ser quién es, ha señalado Viñas entre cuyas obras destacan el musical 'La filla del mar', aplaudida adaptación de una obra de Guimerà, y la comedia 'Un sogre de lloguer'.

Euforia y oscuridad

Empieza en el momento de máxima euforia en la Barcelona olímpica para después viajar al pasado, a los capítulos más oscuros de 1936 y 1939, la posguerra y la Transición. Hay muchos saltos temporales, hacia adelante y atrás. "Utilizamos un lenguaje muy cinematográfico que nos ayuda componer las piezas de este gran puzzle", comenta Broggi. "En la obra se cruzan historias de familias republicanas y franquistass creando un mosaico", dice Broggi.

Un gran equipo con gente de diferentes generaciones componen el equipo actoral: Crisitna Arenas, Patricia Bargalló, Juan Marmaneu, Noël Olivé, Eduard Paredes, Maria Ribera, Oriol Ruiz Coll, Ismael Sampere, Ramon Vila y Jaume Viñas completan el reparto junto a Mir, que a sus 25 años es la más joven del equipo. "Mi personaje es una persona que atraviesa un momento complicado. Entra en la edad adulta arrastrando una infancia como huérfana que la ha llenado de rabia y resignación ante un mundo que considera culpable de su situación. A la que empieza a investigar la historia de sus orígenes, guiada por un profesor de Historia (Ramon Vila) y de un compañero de la facultad (Jaume Viñas), "descubrirá que no solo os hechos son importantes sino las diferentes maneras de verlos". Su investigación sobre unas milicianas, su historia personal y la de Catalunya y España se mezclan en 'L'Albada'. Viñas escribió en homenaje a sus abuelas pero aclara que también dedica su obra a todas las mujeres del siglo XX que han sufrido.

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Identidad, memoria, miedos, silencios, amor, odio, poesía, traición, presente y pasado se mezclan en un cóctel escénicamente servido con sobriedad y la ayuda de proyecciones para ambientar los diferentes lugares donde transcurre la pieza. "El vestuario y el atrezzo aprovecha muchas cosas de otras producciones que hemos hecho en la Biblioteca". En estos 25 años han acumulado material de sobra.