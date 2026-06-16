Jaume Sabater, fundador del fondo de inversión Stoneweg, compra la Sala Parés, la galería de arte más antigua de Europa

La Sala Parés, una de las instituciones culturales más emblemáticas de Barcelona y considerada la galería de arte en funcionamiento más antigua de la Unión Europea, ha resuelto su relevo generacional con la incorporación del empresario Jaume Sabater Martos como socio mayoritario de la sociedad.

Sabater, cofundador y consejero delegado de Stoneweg, se suma al proyecto como socio estratégico junto a las dos ramas de la familia Maragall, propietaria histórica de la galería. La operación permitirá a la institución llegar reforzada a 2027, año en el que celebrará su 150 aniversario, y garantiza la continuidad de su actividad para las próximas generaciones.

La ausencia de una sucesión familiar para el actual director, Joan Anton Maragall Garriga, había abierto el debate sobre cómo asegurar el futuro de una entidad con una larga trayectoria en el mercado del arte y un papel destacado en la promoción tanto del arte contemporáneo como de la pintura de los siglos XIX y XX.

Según explican desde la galería, el objetivo era encontrar un socio capaz de aportar visión estratégica, estabilidad y compromiso con el legado cultural de la institución, así como sensibilidad hacia el papel que la Sala Parés desempeña en el ecosistema artístico de Barcelona.

La entrada de Sabater no supondrá cambios en la línea artística de la galería. El nuevo socio mantendrá el actual modelo de gestión y los compromisos adquiridos con el equipo, los artistas y el sector cultural. Asimismo, la Sala Parés seguirá desarrollando una programación centrada en el arte contemporáneo nacional e internacional, sin renunciar a la valorización del patrimonio artístico histórico.

La institución prevé además reforzar su actividad cultural con una mayor oferta de conferencias, presentaciones y conciertos, ampliando así su papel como espacio de encuentro para la comunidad artística y el público general. Joan Anton Maragall continuará al frente de la dirección.

"Hemos encontrado el encaje natural que buscábamos", afirma Maragall, quien asegura que la búsqueda de un socio se prolongó durante varios años. "Con esta alianza mantenemos la esencia y la forma de hacer que nos han caracterizado, al tiempo que incorporamos una mirada fresca y global en un momento clave para la galería", señala.

Por su parte, Sabater destaca el valor patrimonial y cultural de la institución. "Fue un honor recibir la propuesta de Joan Anton Maragall. La labor de la Sala Parés es conocida y reconocida por todo el ecosistema cultural de Barcelona", afirma. El empresario considera que la galería reúne las condiciones para afrontar una nueva etapa de crecimiento y asegura que su objetivo es contribuir a garantizar "150 años más de Sala Parés en Barcelona".