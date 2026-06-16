El Liceu volvió a fichar a René Jacobs para proponer una única audición en concierto de 'Aci, Galatea e Polifemo', de Georg Friedrich Händel. Poco programada y compuesta en 1708, esta cantata vivió su estreno en el Gran Teatre de manera algo accidentada debido a una urgencia médica en el público que retrasó el inicio 40 minutos.

Su narrativa plantea un sencillo triángulo amoroso con el pastor Aci, la nereida o ninfa marina Galatea y el cíclope Polifemo, hijo del dios Poseidón, en sus vértices. Tras la ópera 'Rodrigo' (Florencia, 1707) y antes de la triunfal 'Agrippina' (Venecia, 1709), 'Aci' es la segunda obra que Händel escribió en Italia.

Su débil nudo dramático se ve glorificado por el genio del 'caro sassone', por ese poder que tenía para convertir en oro todo lo que tocaba. Su dominio de la lírica italiana se refleja en esta obra de pequeño formato, llena de momentos hermosos y de gran complejidad para los intérpretes, en un intento por perfilar psicológicamente a los protagonistas con los medios que le permitían el canto y la orquesta de su época.

Jacobs se lleva una ovación en el Liceu de la mano de Händel / David Ruano

Jacobs, maestro del detalle, penetra en esta música con autoridad y recursos, brindando momentos de gran efecto y emoción, como en la muerte de Aci, o de brillo sereno y esperanza durante su transformación en un manantial. Para ello se vale de la complicidad de la Kammerorchester Basel, un conjunto especializado que interpreta con instrumentos originales y criterios históricos, ofreciendo un sonido soberbio, casi renovado ante la música de un autor como Händel, tan maltratado por las orquestas modernas.

De esta manera, el conjunto de cámara suizo conquistó al público liceísta ya desde la obertura de 'Agrippina', que Jacobs escogió como introducción instrumental del drama.

Sirvieron al maestro, con dedicación y esmero, tres voces a gran altura. Por norma general, el director opta por cantantes que se avienen a sus requerimientos interpretativos para sus giras y no siempre resultan adecuados para salas grandes como la del Liceu. En este caso, proyectaron con comodidad y el trío se movió entre la orquesta con cierto sentido teatral.

La soprano Kateryna Kasper, como el pastorcillo Aci, aportó una voz de timbre cristalino, facilidad en la emisión, fraseo de experta y coloratura virtuosa. Los liceístas ya conocían a la cantante ucraniana de la mano del mismo Jacobs en una ópera de Telemann y en la mozartiana 'Idomeneo'.

La mezzo Sophie Harmsen debutaba aquí construyendo una Galatea con un registro agudo consolidado, agilidades fáciles y suficiente cuerpo en la zona media, ideal para marcar la expresividad y desesperación de su personaje, aunque por momentos la afinación se resentía.

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Por último, el chileno Christian Senn, barítono con un control del 'fiato' admirable, coloreó adecuadamente su timbre para acercarse a Polifemo, un personaje tan horrible como incomprendido. Siendo el malo de la película, si se tiene el corazón roto se pueden justificar en parte sus actitudes, aunque no un asesinato, claro. La justicia divina le llegará más tarde, cuando Ulises le deje ciego al destrozarle su único ojo, pero esa ya es otra historia.