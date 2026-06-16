Filmin y Elastica apuestan por una nueva forma de trabajo en el audiovisual español

La noticia saltaba el pasado viernes: la plataforma de cine en línea Filmin ha adquirido el negocio de distribución de la productora y distribuidora Elastica. Es la unión de dos compañías que apuestan por un determinado cine de calidad, generalmente independiente, y que tenga rentabilidad económica. De hecho, llevaban colaborando desde 2021, cuando adquirieron conjuntamente los derechos de ‘Annette’, el musical de Leos Carax. Según nos cuenta Enrique Costa, fundador de Elastica, “entonces no teníamos tanta capacidad económica y logística, y Filmin se convirtió en nuestro compañero de viaje”. Añade que “desde que empezamos con Elastica hace cinco años, los primeros que nos apoyaron fueron Juan Carlos Tous y todo el equipo de Filmin”.

Tous, CEO y fundador de Filmin, se expresa en idénticos términos: “Los conocía del sector, les felicité por la decisión que tomaban y les planteé alguna manera de ayudarlos. Decidimos hacer a medias la operación de ‘Annette’. Aquello fue el inicio”. Durante estos cinco años han colaborado con títulos relevantes, por premios y repercusión, como ‘Drive my car’ de Ryusuke Hamaguchi, ‘Anatomía de una caída’ de Justine Triet y ‘La sustancia’ de Coralie Fargeat. La división de producción de Elastica se mantiene al margen de este acuerdo.

“Tenemos una forma de trabajar complementaria”, comenta Tous. “La idea es tratar las películas de una manera diferenciada, desde que empiezan a moverse en los festivales hasta que llegan a nuestras casas, pasando por la exhibición en salas. Establecer un criterio concreto de cómo las cuidamos, promocionamos”. La asociación entre distribución e internet es sin duda un acuerdo muy novedoso tanto en el ámbito español como en el internacional. Las dos partes salen beneficiadas y reforzadas y se atisba un nuevo, pionero e interesante modelo de asociación en el audiovisual.

“Nos ha unido el amor por el cine”, recalca Costa, y no duda en decir que “la unión hace la fuerza”. “Hemos crecido más rápido de lo que esperábamos. Esta negociación ha sido bastante larga hasta cristalizar definitivamente este mes”, comenta el distribuidor. La idea de exhibir en salas también ha estado presente en el ideario de Filmin. De hecho, este viernes estrenan en cines ‘Caso 137’. “Nosotros queríamos mantener el control de los filmes desde las salas de cine, pero no teníamos estructura suficiente para hacerlo solos. En vez de crear esa nueva estructura, nos hemos unido a Elastica”, explica Tous.

Otras compañías

Los acuerdos con otras compañías no quedan alterados. Costa: “Filmin entiende nuestras condiciones y las respetan. Esto es fundamental. Las salas siguen siendo nuestro punto fuerte y hay que respetar los tiempos entre la exhibición y la llegada del filme a las plataformas”. El acuerdo no supone que Elastica no vaya a seguir trabajando con otras plataformas: “Cada película tiene su camino. Elastica no cierra las puertas a otras plataformas con las que colaboramos, pero Filmin es relevante”, concluye Costa.

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Tous recuerda que ‘La bola negra’, la reciente películas de Los Javis, la distribuirá en los cines Elastica y después ira en ‘streaming’ a Movistar + porque así está acordado. “Nosotros tendremos derechos exclusivos con ellos y también trabajaremos con otros agentes del mercado”. No existe una norma sobre el tiempo que debe pasar entre la exhibición en salas y el estreno en plataformas. “Son acuerdos concretos que se realizan entre las cadenas y las distribuidoras, que van desde los 60 u 80 días hasta los 112”, aclara Tous. “Nosotros respetaremos siempre lo que haya acordado Elastica con los exhibidores”.