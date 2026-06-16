Música en la prisión
El festival penitenciario El Patio celebrará 20 años con música y cultura en Wad-Ras
Babaflow y El Cigarrito de Después serán algunos de los participantes de esta edición de aniversario que tendrá lugar el 16 de junio
Redacción | A. Sala
El Patio, el festival itinerante organizado por la asociación gerundense La Penyora Cultura, celebrará este año su vigésima edición en la prisión de Wad-Ras de Barcelona con música, circo y humor. Lo hará el 16 de junio con un cartel que incluye artistas como Babaflow o El Cigarrito de Después, y con el objetivo de acercar la cultura dentro de las prisiones.
La vigésima edición del festival llega hoy a Wad-Ras con un mensaje de alegría y fraternidad. Sus responsables, Consol Ribas y Lluís Llamas, reivindican la importancia de haecr entrar la cultura dentro de las prisiones, ya que "educar dentro de este medio es romper con el destino social de estas personas", subrayan. El programa de este año incluye propuestas de teatro y malabares, música a ritmo de rumba y también rap. Ester Bertran presentará un año más un evento en el que los artistas se implican desinteresadamente.
Wad-Ras es la última prisión urbana del país y la única que cuenta con un módulo de madres donde las presas pueden convivir con sus hijos hasta los tres años. En este sentido, los responsables ponen el acento en la doble condena que supone la prisión para las mujeres, una por el delito y otra por "la dificultad de asumir el rol que la sociedad les asigna".
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