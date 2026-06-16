El diseñador manresano que ha hecho "los arreglos" del vestuario de David Guetta para sus conciertos en París

Una oportunidad que llega y que más vale no dejar escapar. Eso es exactamente lo que pensó el diseñador manresano Marc Sánchez (26 años), establecido en París, cuando se le propuso formar parte del equipo de vestuario del DJ y productor musical David Guetta para los tres multitudinarios conciertos del Monolith Show que dio en el Estadio de Francia la semana pasada. "Todavía no me lo creo, ha sido una barbaridad", asegura después de haber trabajado como sastre y de haber arreglado las mangas, los bajos y la cintura de los looks que el DJ francés lució ante 240.000 personas.

Sánchez, que trabaja de forma fija en la tienda de la marca parisina Longchamp de la Rue Saint-Honoré, vio su rutina totalmente alterada el pasado martes. Cuando salió de trabajar, cogió su máquina de coser, hilo y agujas y se dirigió a un lujoso hotel. Allí, se encontró con David Guetta, acompañado de sus familiares y su equipo, y tocó ponerse manos a la obra con "los arreglos" de último momento. El DJ, a probarse la serie de looks que había escogido su estilista, y Sánchez, a hacer los ajustes de los definitivos: una chaqueta vaquera de Casa Blanca con unos pantalones de Sandro y un conjunto negro con toques brillantes, también de Casa Blanca.

David Guetta probándose el vestuario que llevaría en uno de los conciertos / Archivo Particular

Según explica, su trabajo consistió en hacer unos puntos para ajustar las mangas, los bajos de los pantalones y la parte de la cintura de estos dos conjuntos y de dos más que llevaría en atenciones a medios. "Fueron unos pequeños detalles para que todo quedara impecable", prácticamente, como si estuvieran hechos a medida, apunta. Pero, por pequeños que fueran, no fueron innecesarios, sino todo lo contrario. Así pues, el manresano puso hilo a la aguja —nunca mejor dicho—, y adaptó todo el vestuario a la figura del DJ; un trabajo que debía hacer con precisión y, por supuesto, superando la presión del momento.

"Fue surrealista", asegura. "Salí de trabajar de la tienda como cualquier otro día y, de repente, me encontraba en una realidad paralela", en un lujoso hotel y con un artista reconocido como una de las grandes iconos globales de la música electrónica. Además, destaca la proximidad y el trato "encantador" que tuvo David Guetta y su equipo en todo momento.

Como muestra de agradecimiento por su trabajo, el artista dio unas entradas al equipo de vestuario para que disfrutaran del concierto desde el palco presidencial del estadio. "Fue una barbaridad ver con tus propios ojos que un porcentaje, por pequeño que fuera, de su espectáculo fuera gracias a nosotros", manifiesta. Y todavía más tratándose de uno de los shows en vivo más ambiciosos que ha montado el artista, en el que hizo un recopilatorio de toda su carrera con invitados estelares como Jennifer López, Bebe Rexha o The Black Eyed Peas. Los conciertos se celebraron los pasados jueves, viernes y sábado, días 11, 12 y 13 de junio, y reunieron a decenas de miles de personas.

Una oportunidad llegada de una buena amiga

La oportunidad de hacer de sastre para David Guetta le llegó de la mano de una "buena amiga suya" que conoció cuando ambos estudiaban en BAU, el Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona. Mora Giordana trabaja como ayudante de la estilista del DJ y productor, Coline Bach, y para los tres conciertos de París se encontraron con que necesitaban un sastre que hiciera los ajustes finales de sus conjuntos. Fue entonces cuando Giordana pensó en su amigo, que no dudó en decir que sí.

El manresano decidió trasladarse a la capital francesa justo por eso, "para probar suerte en la industria de la moda de París, ya que en España está muy complicado", dice. De esta manera, confía en que de proyecto en proyecto vaya entrando dentro de este mundo y, así, salir de la venta al público, que es a lo que se dedica en la tienda de Longchamp.

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Todavía con una cierta sensación de incredulidad sobre lo que ha conseguido la última semana, agradece que su entorno le recuerde las magnitudes de todo ello: "Ha sido muy rápido y hay momentos en que pienso que solo han sido unos puntos en las mangas y en los pantalones, pero, por suerte, estoy rodeado de gente que me hace darme cuenta de lo que realmente acabo de hacer".