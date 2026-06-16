El centro Kbr de Barcelona acoge la mayor retrospectiva en Europa sobre Minor White, poeta de la fotografía

La fundación Mapfre expone desde el próximo jueves, día 18, en el centro Kbr de Barcelona la mayor retrospectiva en Europa hasta la fecha sobre el trabajo del fotógrafo estadounidense Minor White, considerado uno de los nombres clave del siglo XX por su capacidad para expresar en secuencias de imágenes su ansia poética.

"White fue un poeta y las imágenes lo demuestran. Y, más allá, lo que ha hecho que su legado permanezca es la calidad de sus fotografías y una originalidad que, sin embargo, aún no ha hecho que se le reconozca lo suficiente", ha explicado en la presentación Carlos Gollonet, conservador de fotografía de la fundación Mapfre.

Un hombre observa la gran retrospectiva del fotógrafo estadounidense Minor White, figura clave en la fotografia norteamericana del siglo XX, en una exposición en el centro Kbr de la Fundación Mapfre Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

Las imágenes en blanco y negro de la muestra de White (Minneapolis, 1908-Boston, 1976) se organizan en secuencias en las que también es posible recomponer buena parte del siglo XX de Estados Unidos a través de las fotografías a los cuatro lugares en los que vivió: Portland, San Francisco, Rochester y Boston. White, que tuvo entre sus mentores a Alfred Stieglitz, muestra distintas fotos de una misma serie con la voluntad de que el espectador rellene los espacios según su propia mirada y experiencia personal. "Buscaba la participación activa del espectador", ha contado Gollonet.

En el caso del fotógrafo estadounidense, las secuencias de imágenes también narran de forma indirecta la vida de un joven homosexual que viaja a San Francisco después de que sus padres lean su diario personal y allí se empapa de la cultura californiana.

El conservador jefe del fondo fotográfico de Mapfre ha destacado que, más allá de su habilidad fotográfica, la importancia de White también reside en su labor como editor -fundó la revista Aperture- y como docente en centros como el Massachusetts Institute of Technology. En su revista abogó por una corriente, la de la fotografía artística, que en la época parecía perder terreno frente al fotoperiodismo y la fotografía documental.

Los negativos perdidos de Tusquets

En paralelo a la exposición de White, que se podrá ver hasta el 6 de septiembre, el centro Kbr también exhibe la exposición 'Tusquets de Cabirol. La forma eloqüent', sobre la obra fotográfica recuperada de Joaquín Tusquets de Cabirol (Barcelona, 1904-1979). Prolijo fotógrafo 'amateur', su fotografía documenta la Barcelona de posguerra y ha ayudado a enriquecer enormemente el imaginario sobre la Catalunya de posguerra, han contado las comisarias Marina Balagué y Arola Valls.

Noticias relacionadas

Una de las curiosidades de esta muestra es que sus negativos anónimos fueron encontrados en una calle de Mallorca en 2004 y durante años se trabajó para identificar al autor y recuperar unas imágenes que, más allá de lo estético y técnico, tienen, han destacado, "un gran valor documental".