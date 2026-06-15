Nina Persson (The Cardigans): “Mi hijo de quince años sabe casi más que yo de música de los 90”

The Cardigans publicaron seis álbumes entre 1994 y 2005, y en su segunda vida, desde 2012, se limitan a ser una banda que recrea su legado, un repertorio salpicado por un buen número de ‘hits’ que basculan entre el pop retro-naif de sus inicios y los registros más oscuros de su etapa más avanzada. “Estamos dando conciertos cada año desde 2012, no está mal para una banda cuyos miembros estamos en la cincuentena”, bromea Nina Persson, cantante de este grupo creado en Jönköping (Suecia), que este martes rompe una ausencia de dos décadas en los escenarios barceloneses con un concierto en el festival Blaumarí Music.

Canciones como ‘Carnival’ o ‘Sick and tired’ dieron a conocer fuera de su país su sonido pop candoroso, con textura ‘easy listening’, que ahora ellos ponen en valor en esta gira. “Hemos recuperado temas de nuestra primera etapa, y es porque vemos que mucha gente está loca por los años 90. Lo veo incluso en mi hijo, que está a punto de cumplir 15 años y que escucha a Red House Painters y Elliott Smith. ¡Sabe casi más que yo de música de los 90!”, ríe. Pero The Cardigans nunca se mantuvieron clavados en una estética musical y cambiaron de un disco a otro. “Una vez terminábamos una gira, necesitábamos un cambio drástico para mantener vivo nuestro interés”, reflexiona la cantante en conversación telefónica desde Nueva York, donde se instaló pasado verano.

Un video conflictivo

Los álbumes que tuvieron más impacto fueron ‘First band on the moon’ (1996, con el éxito ‘Lovefool’) y ‘Gran Turismo’ (1998), este encabezado por un sencillo, ‘My favourite game’, que hablaba de un desengaño amoroso y en cuyo video se veía a Persson conduciendo de un modo suicida y provocando accidentes hasta estamparse contra una furgoneta. La MTV lo consideró demasiado violento y se llegaron a editar cuatro versiones distintas (en una de ellas, su cabeza salía volando). “Es muy gracioso recordar cómo funcionaban las cosas en los 90 y cómo danzábamos todos alrededor de la MTV. Eran tan prudentes... Hoy no creo que se prohibiera un video como aquel”.

Poco después llegó su dueto con Tom Jones en la versión de ‘Burning down the house’, de Talking Heads. “Él nos parecía un señor muy mayor y sabíamos muy poco de él, pero fue divertido porque el contraste con nosotros lo hacía interesante”. En paralelo, The Cardigans versionaban de un modo libre temas de rock duro de artistas como Thin Lizzy, Ozzy Osbourne o Black Sabbath (su apaisado ‘Iron man’ está en sus repertorios actuales). “Los dos miembros que crearon The Cardigans venían del metal”, explica, refiriéndose al guitarrista Peter Svensson y al bajista Magnus Sveningsson. “Dimos a esos temas una personalidad nueva, entre inquietante y encantadora”.

Tras la pausa

Tras un disco de orientación guitarrera, ‘Super extra gravity’ (2005), el grupo se disolvió. “Yo necesitaba tomarme un tiempo para tener un hijo. A mí no se me podía sustituir, y la pausa se fue alargando porque estuve enferma durante un tiempo”, cuenta. En un documental sueco reveló hace unos años que había sufrido un cáncer de cuello uterino. Desde el regreso de la banda, en 2012, no ha habido discos nuevos porque el principal compositor, Svensson, se desvinculó. “Desde entonces es difícil para nosotros entender cómo podríamos hacer un nuevo álbum, pero no hemos cerrado la puerta”. Svensson ha trabajado con figuras como The Weeknd, Justin Bieber o Ariana Grande.

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Cantar esas canciones de su primera vida artística no le crea problemas, asegura. “El exceso de nostalgia es problemático, pero pongo esta música en un cajón distinto, y hago un esfuerzo para que la gente entienda que yo ya no soy aquella chica de 20 años”, cavila la cantante de The Cardigans, que celebra que, después de todo, las bandas no hayan sido suplantadas por los solistas. “Veo como Geese se ha convertido en un grupo grande y creo que eso inspirará a muchas otras bandas, músicos que tocan instrumentos”.