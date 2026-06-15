Sara Barquinero: "Es súper normal que te guste tu profesor de la universidad; el problema lo tiene él, que ejerce la función pública"

Tras el fenómeno ‘Los escorpiones’, una de las mejores novelas de 2024, Sara Barquinero (Zaragoza, 32 años) ha vuelto a librerías este año con ‘La chica más lista que conozco’ (Lumen), una novela de campus ambientada en la Facultad de Filosofía de la Complutense donde Barquinero se doctoró.

Allí aterriza Alicia, una joven de provincias de 18 años, en efecto, listísima y brillante aunque con bastante menos capital social y cultural que sus compañeros capitalinos que, para sorpresa de nadie, no tardará en acostarse (perdón, enamorarse) con uno de sus profesores, con edad suficiente para ser su padre. Con esa infalible mezcla de teoría académica, novela iniciática y hormonas a todo vapor de títulos como ‘El secreto’ de Donna Tartt o ‘La trama nupcial’ de Jeffrey Eugenides, Barquinero destapa las cloacas morales de la facultad donde se enseñan ética y valores. Un sistema perverso y precario, caldo de cultivo de relaciones abusivas inspirado en la realidad.

¿Cómo surgió la novela?

La empecé a escribir cuando estaba terminando la tesis doctoral. Estaba bastante enfadada con lo que tenía a mi alrededor en el departamento y con la falta de… iba a decir de futuro, pero más que de futuro, de seguridad. La novela es fruto de la rabia. Después de ‘Los escorpiones’ no sabía por dónde seguir y la recuperé, ya con cierta distancia. Hay algunos párrafos que se han quedado tal cual.

¿Desde el principio tenía claro que quería hacer un tratado paralelo de las relaciones contemporáneas sexoafectivas?

La sexualización del espacio académico era una de las cosas que a mí más me indignaba. Y como los protagonistas iban a tener edad de estar formándose, me parecía como interesante indagar ya no sólo en relaciones abusivas, sino en las relaciones interpares, en cómo ligamos, vamos.

Sara Barquinero, retratada en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

¿Es difícil encontrar a profesores de la facultad de filosofía que no hayan tenido ningún escarceo con alumnas, tal y como explica en la novela?

Sí, es difícil. Alguno tengo en mi mente, pero se me ocurren muchos más síes que noes. No se salva casi ninguno.

En la novela se describe muy bien el miedo que sienten cuando empiezan los escraches feministas, también la fascinación de las alumnas por los profesores a una edad muy concreta, en la que una quiere ser, sobre todo, vista.

Claro, es súper normal que te guste tu profesor de la universidad. Como en casi todas las relaciones en las que hay desigualdad de poder, se entiende muy rápido por qué alguien resulta atractivo. Por ejemplo: probablemente si yo ahora conociera a alguien que quiere ser escritor, yo podría ejercer cierta fascinación. La relación de poder siempre existe, el problema es que en el mundo académico estamos hablando de gente en la función pública, que tiene que formar a la gente. Es una estructura superviciada y no se trata de algo excepcional.

¿Puede existir un profesor que se enamore de una alumna?

Si se llevan pocos años nos parece más comprensible. Pero es que la mayor parte de los casos no son así. Hay profesores que si alguna vez se liaron con una alumna siendo más o menos de la misma edad, eso fue hace 10 años y no han parado de hacerlo desde entonces.

Barquinero en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

En EL PERIÓDICO hemos informado de casos de abusos en el Conservatori del Liceu y es muy difícil que las alumnas quieran denunciar. No quieren complicarse la vida, quedar marcadas y tampoco tienen la garantía de que la justicia vaya a estar de su lado.

Supongo que pasa en todos los mundos, no solo en el académico. En todos los casos obviamente está mal. En el mundo universitario además está el agravante de que los profesores ejercen una función pública. Si un profesor de filosofía acaba con su alumna de Segundo de Bachillerato, a todos nos parece sucio. Pero que porque hayan pasado pocos meses y eso mismo suceda en la universidad y nos parezca más normal... me parece un ejercicio absurdo de ceguera.

Un hombre que se ha ligado a su alumna es un triunfador, pero una chica que fue la parrilla del profesor se avergüenza toda su carrera

¿Usted sufrió acoso en la universidad?

No, siempre me he librado bastante, supongo que por mi carácter naturalmente borde y antipático. No debía parecer carne de cañón o a lo mejor no era tan guapa. Habría que preguntarles a ellos.

¿Cuál es su relación con la filosofía? La novela es muy didáctica.

Creo que nunca fui hecha para la función académica porque siempre he llevado las lecturas que hago de filosofía a mi vida y a la literatura. Me interesa qué significa algo, en tanto que siento cómo lo puedo aplicar a una lectura o a una situación. He intentado transmitir esa manera de relacionarse con el pensamiento a los lectores, como una palanca para pensar. Haciendo la tesis me encabroné bastante con la academia y durante un par de años dejé de leer filosofía. No quería ni verla. La novela me ayudó a reconciliarme con ella.

Igual que podemos entender la rivalidad masculina, también hay rivalidad entre mujeres. En mi concreto caso, en la academia a veces era casi peor

El filósofo más citado es Sartre, que hoy suena un poco a mito congelado en el tiempo, algo desfasado. ¿Por qué?

Me apetecía hacer la broma de cómo en los espacios universitarios la gente se obsesiona con algo y de repente parece que es de lo único que se puede hablar. Están discutiendo en teoría por una interpretación de Sartre, aunque de verdad discutan por quién le ha robado el ligue a quién. Sartre es el último gran intelectual comprometido que tenemos, pero a la vez siempre ha habido sospechas feministas contra él por su relación con Simone de Beauvoir, y en la novela se habla mucho del amor, de las relaciones profesor-alumna. A veces parece que el amor sea un acto de ceguera, pero enamorarse de alguien también es elegir un poco qué tipo de persona quieres ser.

Otro de los atractivos de la novela es la amistad femenina y sus complicadas triangulaciones, bastante lejos del ideal.

Cuando escribí no tenía intención de ofrecer ninguna opinión sobre cómo nos llevamos las mujeres. Pero es verdad que se le ha prestado bastante atención simplemente porque no es una visión idealizada de la sororidad. Es la verdad: no todas las relaciones entre mujeres son así. De hecho, pensar que todas somos así es infantilizarnos, pero de otra manera, como si todas fuéramos un trozo de algodón azúcar y nos diéramos besitos y mimos. Igual que podemos entender la rivalidad masculina, también hay rivalidad entre mujeres. En mi concreto caso, en la academia a veces era casi peor. No sé si porque eran peores de verdad o porque te sabía más mal. Además, ¿verdad que tenemos relatos muy construidos de la ruptura amorosa? Sabes que cuando rompes con un novio tienes que comprar helado y ponerte 'Sexo en Nueva York'. Pero cuando rompes con una amiga no está tan claro.

Hábleme de Penny, ¿cómo se le ocurrió un personaje tan bondadoso y disociado?

De ella me fascina que sea tan buena y que eso irrite a Alicia, la protagonista. A posteriori pensé que sí que existe la visión de la mujer tontita idealizada por el intelectual que te salva la vida, como en las películas de Woody Allen. También he conocido a muchas chicas que en el fondo saben que eso es atractivo y se hacen las tontas e inocentes incluso a los 30. Pero a nivel personal, si tuviera que elegir como amiga a una única persona en el libro sería Penny, que al menos es buena gente y simpática.

También habla de las ‘chicas’ que seguirán siendo eso, ‘chicas’, a los 30, a los 40 y los 50.

También las conozco, sí. Hay una serie de estigmas que son muy difíciles de superar. Un hombre que se ha ligado a su alumna es un triunfador, pero una chica que fue la parrilla del profesor se avergüenza toda su carrera. Se ve en ‘El consentimiento’, de Vanessa Springora: hay un momento en el que corre la voz y automáticamente todos empiezan a considerar que ella es facilona. Cómo socializamos nuestras primeras relaciones de amor determinan un rol. De todas maneras, si hay chicas de treinta, cuarenta, cincuenta años es porque hay niños pequeños de setenta años.

Alicia viene de Valladolid y tiene pavor a parecer provinciana cuando se compara con sus compañeros, algunos de ellos hijos de la élite de izquierdas madrileña.

A mí una cosa que me irrita es que, igual que nadie tiene la culpa de ser pobre, nadie tiene la culpa de ser rico. Igual que la gente que venimos de entornos más humildes en ambientes culturales tendemos a disimular, aquellos que vienen de un sitio más privilegiado hacen lo mismo. Pero si su padre es escritor y tu abuelo también era escritor y tu madre es cineasta, lo que no puedes hacer es explicar que has construido tu éxito desde cero. Porque probablemente te leyeron la ‘Odisea’ a los dos años y al acabar tu carrera de Humanidades te colocaron en alguna fundación. Me gustaría que se hablara más de eso, porque genera muchas frustraciones. No podemos hacer una medianía cultural, como si todos viniéramos del mismo lugar porque no venimos en absoluto del mismo lugar.