Comunicación
Rosa María Calaf, histórica corresponsal en más de 180 países, Premio Nacional de Periodismo Pepe Oneto
El jurado destaca la "brillante trayectoria profesional" de Calaf, marcada por la "rigurosidad y honestidad" en sus coberturas informativas
La periodista Rosa María Calaf ha sido galardonada con el VI Premio Nacional de Periodismo Pepe Oneto por su "brillante trayectoria profesional en el periodismo, fundamentalmente como corresponsal internacional y enviada especial en más de 180 países".
El grupo Publicaciones del Sur -editor de 7TV Andalucía, los periódicos Viva y Andalucía Información-, impulsa junto con el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) este premio, creado en 2021 en memoria del periodista gaditano, nacido en San Fernando y que se erigió "en uno de los mayores referentes de la prensa española durante la Transición y la democracia", ha explicado la organización en una nota de prensa difundida este lunes.
El galardón recae en esta sexta edición en Rosa María Calaf por su "brillante trayectoria profesional" y sus coberturas "marcadas siempre por una incuestionable rigurosidad y honestidad".
"Es, sin duda, un referente en la información de nuestro país, logrando el reconocimiento, el cariño, la credibilidad y el respeto de los españoles y de la profesión periodística", según la nota de prensa.
Calaf sucede en este reconocimiento a los periodistas Matías Prats Luque; Mercedes Milá; José María García; Olga Viza y Pedro Piqueras, que lo recibió el año pasado.
La viuda y el hijo de Pepe Oneto, Paloma Fernández y Erik Oneto, respectivamente; la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el presidente del grupo Publicaciones del Sur, José Antonio Mallou, entregarán esta distinción a Rosa María Calaf el próximo noviembre, durante las IX Jornadas Nacionales de Periodismo que organiza Publicaciones del Sur, en colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando y la Fundación Cajasol.
La periodista ha confesado su emoción al recibir un galardón con el nombre del que fuera "un referente" para ella,
Calaf ha enviado un mensaje de agradecimiento a los miembros del consejo editorial de Publicaciones del Sur por concederle este galardón: "Mi gratitud profunda por la confianza y el honor de asociar mi trayectoria a la memoria de Pepe Oneto, cuya independencia, rigor y compromiso con el periodismo son un valioso ejemplo".
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