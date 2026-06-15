'La otra hermana Bennet' da protagonismo y amor a un personaje maltratado de 'Orgullo y prejuicio'

Al oír hablar de las hermanas Bennet de 'Orgullo y prejuicio', el clásico literario de Jane Austen de 1813, es fácil acordarse de la hermosa hermana mayor, Jane; la siempre ingeniosa Lizzy, objeto de las atenciones del codiciado soltero Fitzwilliam Darcy, o las joviales e inseparables Kitty y Lydia, siempre atentas a los oficiales designados en la ciudad de Meryton. Pero, ¿qué hay de la solitaria Mary, la tercera? Jane Austen la dejó en personaje muy secundario. La describía como una joven sin talento ni gusto, con un "aire pedante y modales afectados". Al final del libro, se quedaba sin marido, al contrario que tres de sus cuatro hermanas.

Janice Hadlow se propuso reivindicarla en una novela de 2020, 'La otra hermana Bennet', convertida en una serie de la BBC (donde Hadlow fue directora de BBC Two y BBC Four) que el martes llega a España a través de Movistar Plus+. En este drama de época ni pomposo ni solemne, una Mary ahora protagonista (ascendente Ella Bruccoleri) se cansa de los bailes de sociedad, de no encajar, de una madre aquí esnob hasta la indecencia (Ruth Jones)… Y decide celebrar en lugar de disimular aquello que más la distingue de sus hermanas: el afán de conocimiento. A partir de ahora será 'Mary, la intelectual', y con esa determinación llegarán los viajes y el romance.

Una actriz revelación

'La otra hermana Bennet' es también es una primera vez como protagonista para Bruccoleri, conocida sobre todo como la hermana Frances de '¡Llama a la comadrona!', pero vista también en 'Los Bridgerton' (era la debutante Winifred en la tercera temporada) y películas como 'Paddington: aventura en la selva' y la trilogía 'reboot' de 'Los extraños'.

En Reino Unido, participar en (y particularmente liderar) un proyecto ligado a Austen conlleva una enorme responsabilidad. Pero Bruccoleri no sintió grandes presiones. "En parte es porque soy una chica Brontë, como buena norteña", nos dice, entre risas, esta oriunda de Scarborough (Yorkshire del Norte), desde una habitación de hotel de Montecarlo, en cuyo festival de televisión compite la serie estos días. "Por otro lado, cuando leí los guiones de Sarah Quintrell, sentía que estaba leyendo sobre una joven que podría haber existido hoy o en cualquier otro momento de la historia".

De hecho, nuestra entrevistada sabe bien lo que significa no encajar. Encontró su vocación muy pequeña, después de, con solo cuatro años, se mudara con su familia a una comunidad rural donde la apuntaron a arte dramático solo para que hiciera amigos. Pero la Bruccoleri adolescente intentó en vano entrar en escuelas de interpretación durante siete años. "En el tiempo transcurrido desde entonces, he entendido que esa sensación de ser la 'outsider' no es nada extraña, más bien al contrario. Era duro luchar a muerte por ser escuchada y recibir atención. En ese aspecto, me siento próxima a Mary. Pero ahora veo que todo el mundo se siente o ha sentido igual en alguna ocasión".

Por poco no fue dos Marys

Curiosamente, Bruccoleri pasó prácticamente al mismo tiempo ("quizá hubo una diferencia de un día") por las pruebas para ser Mary Bennet en esta serie y en la adaptación de 'Orgullo y prejuicio' que Netflix preparaba en paralelo. "En este último proyecto me acabaron diciendo que no era una Mary Bennet [ríe]. Iban a proponerme hacer de Charlotte Lucas [sensible e inteligente mejor amiga de Lizzie Bennet], pero, por entonces, ya estaba muy involucrada en el grupo de Sarah Quintrell".

'La otra hermana Bennet' le daba la oportunidad de ser por fin la protagonista. Y de ser una heroína romántica, algo con lo que no contaba. "Pero, más allá de todo eso, estaban los guiones", apunta. "Me enamoré de ellos. No tenía otra opción". Aunque ahora confiesa leer, sobre todo, eso, guiones, Bruccoleri se empeñó en meterse en el personaje de una manera peculiar: leyendo todos los libros que Mary menciona. "No podía sacarlos a colación sin saber de qué iban. Los busqué en librerías de segunda mano y me puse con ellos, aunque, claro, no los acabé todos [ríe]. La historia de Inglaterra escrita por Catharine Macaulay tiene ocho volúmenes. Los 'Sermones' de Fordyce [clérigo presbiteriano escocés] son la cosa más árida y antifeminista que me he echado encima".

Cómo fueron las anteriores

En el periodo de preparación, Bruccoleri se acercó también a las Marys de las dos adaptaciones más canónicas: la interpretada por Lucy Briers en la miniserie de BBC de 1995 y la que encarnó Talulah Riley (doblemente exmujer de Elon Musk) diez años después en la brillante película dirigida por Joe Wright. En un guiño simpático, Briers participa en la nueva serie como la Sra. Hill, ama de llaves de la finca de los Bennet. "Fue un placer estar con ella en el rodaje, pero no me dio consejos ni nada. En esas otras versiones, el personaje es anecdótico. No tenía casi nada con lo que inspirarme o comparar mi visión".

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En su opinión, el siguiente personaje literario que debería recibir los focos, una película o serie, es Esther Greenwood, alter ego de Sylvia Plath en 'La campana de cristal'. "¿Creo que van a hacer una película con Billie Eilish?", dice con una sonrisa que delata escepticismo. "Siempre me ha encantado ese libro y siempre lo he visto como una película interesante. Kirsten Dunst iba a dirigir una adaptación, pero no se llegó a hacer. Esther es un poco mi personaje soñado. A ver qué tal esa película con Billie Eilish".