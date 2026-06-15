Los catalanes destinaron a ocio y cultura 6.659 millones de euros en 2024, el 35% más que el año anterior

El sector cultural catalán atraviesa un "momento de gran vitalidad", pero también arrastra "fragilidades estructurales persistentes". Este es el resumen del 'Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025', elaborado por el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), que hizo Salvador Casals, miembro del Plenario del organismo, en la presentación del dosier, este lunes en el Parlament.

Un dato recogido en el informe ilustra la primera parte del resumen de Casals. El gasto de los catalanes en ocio y cultura en 2024 fue de 6.659 millones de euros, equivalente al 5,7% del gasto total de los hogares y el 35% más que en 2023. El documento resalta asimismo "la efervescencia artística, la proyección internacional, el incremento de públicos y la expansión de equipamientos".

Gráfico que muestra el gasto total de las familias de Catalunya en cultura.

En cuanto a la segunda parte del resumen de Casals, el informe señala la precariedad laboral, los desequilibrios territoriales, las desigualdades de género y diversidad, los conflictos de gobernanza y transparencia y el retroceso del uso social del catalán, entre otros aspectos. "Esta dualidad -crecimiento y vulnerabilidad- es la característica definitoria del panorama cultural de 2025", consigna el CoNCA.

El gráfico muestra el gasto medio por persona en cultura en Catalunya.

189 euros públicos por habitante

El presupuesto destinado a cultura por las administraciones catalanas en 2025 fue de 1.517 millones de euros, casi el 11% más que en 2024. La cifra equivale a 189 euros por habitante, por debajo del gasto de España (219 euros) y de la media de la Unión Europea (259 euros). Es, no obstante, el valor más alto registrado hasta la fecha. Los ayuntamientos aportan el 58%, la Generalitat el 31%, las diputaciones el 10% y los consejos comarcales menos del 1%.

Gasto público medio en cultura en Europa

Gasto de las administraciones en cultura en Catalunya

Por sectores

Por sectores, los teatros de Catalunya recaudaron 107,9 millones de euros en 2024, el 7,8% más que en 2023. La industria editorial catalana alcanzó una facturación de 1.689 millones de euros, un incremento del 9,4% en comparación con 2023. Los títulos en catalán representaron el 13,2% del total de títulos publicados. De música popular se programaron en 2024 17.093 conciertos, a los que asistieron casi cinco millones de personas, con una recaudación cercana a los 69 millones de euros. Tanto en ingresos como en espectadores, el aumento fue del 20%.

El audiovisual tuvo dos caras muy marcadas en 2025. Mientras la exhibición cinematográfica cayó a 11,6 millones de espectadores y 85,7 millones de euros recaudados, frente a los 13 y los 95 millones de 2024, el número de suscripciones a plataformas digitales saltó de 15,4 millones a 20,4 millones. Otro contraste: el cine de producción catalana tuvo por segundo año consecutivo resultados excelentes, con una cuota de pantalla superior al 9%, pero el cine en catalán (en versión original, doblada o subtitulada) se quedó en una cuota de pantalla del 4,6%, muy por debajo del 7,8% del año anterior.

Los museos y colecciones de Catalunya recibieron 24,3 millones de visitantes en 2024, un incremento del 9%, y los monumentos tuvieron 6,2 millones de visitantes, el 3% más.

Riesgos de la IA

El informe anual del CoNCA dedica en esta edición su análisis central al impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector cultural catalán. El 14% de los profesionales de la cultura la utilizan de manera habitual, el 43% lo hacen de manera ocasional y el 29% no prevén usarla nunca, revela una encuesta del organismo presidido por Margarida Troguet. El estudio identifica riesgos creativos (homogeneización estética y pérdida de creatividad), profesionales (sustitución y precarización de los creadores), legales (ausencia de regulación), culturales y lingüísticos (invisibilización de lenguas minorizadas y degradación de referentes) y para los públicos (gustos condicionados y consumo superficial), entre otros.

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Para afrontar el reto que supone la IA en el sector cultural, el CoNCA hace ocho recomendaciones, entre ellas, actualizar el derecho de autor, exigir trazabilidad y etiquetaje de los contenidos generados con IA, desarrollar modelos y corpus culturales propios, establecer estándares de uso responsable en las instituciones culturales o proteger las condiciones laborales e impulsar la reconversión profesional.