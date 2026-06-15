Una exposición dedicada a Anna Turbau en el Palau Robert desvela fotografías inéditas de su archivo

El Palau Robert presenta la exposición ‘Anna Turbau. En veu pròpia’, que repasa la obra de esta pionera del fotoperiodismo catalán con una selección de imágenes reconocidas e inéditas, así como conversaciones y reflexiones sobre su compromiso con las causas sociales y la denuncia de las injusticias, que se podrá visitar del 15 de junio al 30 de agosto.

La muestra, que está comisariada por el fotógrafo documental Adra Pallón, y por Maria Planas y Sílvia Omedes, de la Fundación Photographic Social Vision, propone hacer un repaso y una relectura de todo el material de Turbau, cuyo archivo cuenta con más de 40.000 fotografías, entrevistas y declaraciones. La exposición supone una revisión de su obra, algo que Omedes considera especial: “Hemos mantenido viva la voz de Anna con todo el trabajo de búsqueda de sus negativos y la destilación de sus palabras para que nos acompañe de principio a fin”.

El Palau Robert presentó hoy lunes la exposición 'Anna Turbau.En veu pròpia', dedicada a esta autora pionera del fotoperiodismo catalán. / Enric Fontcuberta / EFE

Las fotografías expuestas reflejan el compromiso social y la voluntad de denuncia de la fotógrafa, que retrató todo tipo de manifestaciones y protestas durante el franquismo y la Transición española. Turbau dio visibilidad a movilizaciones sociales y culturales, y apoyó la lucha por las libertades durante la década de los sesenta y los setenta, como las protestas contra la construcción de la AP-9, las protestas por el naufragio del Marbel, las comunidades gitanas de Ripollet, las internas del centro penitenciario de mujeres de Wad-Ras, la primera Diada de Catalunya tras el franquismo o el referéndum para la aprobación de la Constitución en Barcelona, pero también recoge imágenes de eventos culturales como la actuación de Ella Fitzgerald en el Festival de Jazz de Barcelona a mediados de los setenta.

Pallón ha destacado que, con sus fotografías, Turbau se posicionaba ideológica y políticamente, algo que le permitía, con un lenguaje militante y reivindicativo, responder a la realidad: “Su forma de mirar era una declaración de intenciones que mostraba una profunda humanidad, presente en toda su obra y que hace que tenga una voz muy reconocible”.

La exposición se ha construido con la idea de mostrar como Turbau concebía la fotografía: como una herramienta para documentar la realidad que muchos ignoraban. Planas ha expresado como la fotoperiodista retrataba los márgenes de la sociedad y todo aquello olvidado: “Pensaba que el mundo se podía transformar a través de las fotografías, o al menos servían para visibilizar las injusticias sociales. Siempre decía que su fotografía era militante”.

Asimismo, como se muestra en la exposición, su forma de retratar las problemáticas sociales no consistía en enseñar las miserias, sino en dignificar a las personas que las sufrían, por lo que la proximidad era una constante en la obra de la fotógrafa. “No hacía las fotos solo para enviarlas a la redacción, sino porque quería ser honesta con la realidad”, ha apuntado Pallón. Planas ha añadido que Turbau tuvo un gran grado de implicación con las causas que documentaba, y que siempre estuvo al lado de las manifestaciones contraculturales: “Su trabajo muestra la aproximación que tenía con las causas sociales y las desigualdades, y sus fotografías son respetuosas porque quería dignificar por encima de todo, por eso tiene esa belleza inusitada”.