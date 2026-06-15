Una comedia negra sobre el duelo y la reconstrucción familiar gana el Premi BBVA Sant Joan

'Manual de flotació', la primera novela del biólogo y profesor de secundaria Jordi Marrón (Barcelona, 1974), ha ganado este lunes el 46 Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana por "su tono irreverente, el humor brillante y la cantidad de momentos sorprendentes que se encuentran". "A ratos costaba creer que se tratara de un autor inédito", ha destacado Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell y portavoz de un jurado que ha encumbrado un debut de gran "inventiva textual e ingenio narrativo". Una primera obra que Marrón empezó a construir como un "thriller cáustico" y acabó culminando como "una novela negra bastante autoparódica".

En ella, el ganador firma una historia sobre "duelo y reconstrucción familiar" a partir de la odisea vital y emocional de Teresa Sauri, una farmacéutica y escritora aficionada que emprende un viaje por Portugal con las cenizas de su madre para "reconstruir el viaje que hicieron juntas el verano que su padre las abandonó". Entre los personajes que gravitan alrededor de Teresa, una editora enamorada de ella, un notario que la persigue por haber birlado las cenizas de su madre, una mentora literaria que va recibiendo capítulos sobre la marcha y un detective privado al que ella misma ha contratado. "Cuando me puse a escribir, el tono cambió. El humor no estaba previsto, pero la voz de la protagonista se me impuso", ha explicado Marrón, sucesor en el palmarés de la también debutante (y también profesora de biología) Aida Sunyol Sánchez y autor tan primerizo en esto de publicar como reincidente en el noble arte de intentarlo. "A muchos autores no profesionales les pasa esto: están acostumbrados a enviar manuscritos y la respuesta es un silencio abrumador. Yo he aprovechado esos momentos de impás para leer mucho, también libros malos, para aprender lo que no hay que hacer", ha relatado. En su menú lector, reconoce, manga ancha y mucho oficio. "Me lo puedo pasar muy bien leyendo a Dostoyevski y luego disfrutar de un best-seller si está bien escrito", ha ilustrado.

El reconocimiento a 'Manual de flotació', dotado con 35.000 euros, llega acompañado por la primera edición del Premi BBVA Sant Joan-Joves Talents, dotado con 10.000 euros y que ha recaído en su estreno en 'Qui ha de callar', de la autora novel Laura Pallarés. "Ahora que parece que el catalán está muy cuestionado entre los jóvenes es muy buena noticia que se apueste por premiar a jóvenes talentos", ha celebrado Pilar Beltran, de Edicions 62. "Los jóvenes no son estúpidos; se les suele ignorar aduciendo falta de experiencia, pero realmente tienen opiniones que son importantes", ha reivindicado la propia Pallarés, ebrenca nacida en 1999 y antropóloga biológica de formación.

Mirada audaz y atrevida

De 'Qui ha de callar', ambientada a caballo entre 2023 y 1936, el jurado ha destacado "su mirada atrevida y audaz a la Guerra Civil a través del silencio y de la identidad de género". "Por deformación profesional, para mí la Guerra Civil fue hace dos días. Y por eso veo que muchas de las consecuencias nos siguen afectando hoy en día", ha destacado la autora, que empezó a foguearse como científica identificando genéticamente a víctimas de la contienda.

Del laboratorio a la librería, su primera novela es una historia de pasados y fantasmas, de represión y silencio, encarnada a través del romance imposible entre Salvador, hija de campesinos republicanos que utiliza el apellido de la familia "al no tener herramientas para definirse", y Teresa, joven de familia pudiente y conservadora. "Uno de los pilares de la novela es la identidad de género. Porque en aquellos tiempos, y desgraciadamente también en estos, preservar la identidad es ya en sí un acto de rebeldía", ha dicho Pallarés. El triángulo de 'Qui ha de callar' lo completa Judit, joven que deberá resolver desde el presente qué ocurrió con Salvador y Teresa. "Habla de temas fuertes que pueden parecer dramáticos, pero es una lectura ligera con mucho humor", ha matizado la autora, embarcada actualmente en un doctorado de paleogenómica.

Noticias relacionadas

Desde su nacimiento en 1981, el Premio BBVA Sant Joan ha reconocido a autores como Toni Sala, Ada Castells, Joan Barril, Melcior Comes, Andreu Martín, Najat El Hachmi, Roser Caminals, Marta Marín-Dòmine y Alba Gómez Gabriel, entre muchos otros. En los últimos años, ha destacado el presidente de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, la participación ha crecido de manera notable, llegando en su edición de 2026 a las 99 obras presentadas. "Es una muestra de nuestro compromiso con la cultura, la lengua catalana y el desarrollo del talento de nuestro país. La incorporación de la nueva categoría joven refuerza esta apuesta", ha subrayado el director regional de Banca de Empresas e Instituciones BBVA Catalunya, Francisco Pla.