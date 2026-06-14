Amor, drama juvenil y voces femeninas: BookTok se afianza como fuente de argumentos para las series

El amor vuelve a estar de moda. Según los datos ofrecidos por Prime Video, 'Off campus' es su tercera serie original con mejores resultados de audiencia (36 millones de espectadores) en sus doce primeros días. Este drama romántico universitario lo tenía todo para triunfar: una clásica trama de 'fake dating' (esas relaciones fingidas que, erre que erre, se empeñan en ponerse serias), mucha emoción a flor de piel, mucha piel también… Y, como trasfondo, el hockey sobre hielo, deporte al alza en el imaginario cultural pop tras el fenómeno global 'Más que rivales'.

En el servicio de 'streaming' de Bezos esperan ahora repetir el éxito con 'Todos nuestros años' (estrenada el pasado miércoles), con base en un díptico literario de la canadiense Carley Fortune que, como la saga 'Kiss me' (origen de 'Off campus'), de Elle Kennedy, alcanzó realmente una popularidad masiva a través de BookTok, subsección de TikTok en la que fans (sobre todo mujeres jóvenes y adolescentes) comentan apasionadamente libros que las han trastocado para bien. Se rinde culto, sobre todo, a la narrativa romántica juvenil, pero también a la adulta, o a la cruzada con la fantasía ('romantasy)', o a la entrelazada con el 'thriller' iniciático. "Plataformas como TikTok están contribuyendo a acercar la lectura a nuevas generaciones de lectores, al ofrecer un espacio donde compartir descubrimientos, recomendaciones y pasión por los libros", apunta Alix Leveugle, directora literaria de ficción internacional de Ediciones B, que publica en castellano los libros de Carley Fortune; el último, 'Una tormenta perfecta', saldrá el próximo 9 de julio.

"La comunidad de BookTok en español hace una labor que los editores y, por supuesto, también los autores, solo podemos agradecer", nos comenta, por su parte, Claudia Casanova, directora editorial del Grupo Ático, cuyo sello Wonderbooks publica en España la serie 'Kiss me'. "El fenómeno 'Off campus' ha sido un vendaval. Tenemos todo BookTok y también Instagram lleno de 'Kiss me'. Los libros de Elle Kennedy ya funcionaban mucho entre las lectoras, pero el fenómeno de la serie de Prime Video los ha llevado a otro nivel de ventas y de repercusión".

Validación de lujo

Prime Video y, cada vez más, otras plataformas audiovisuales están dando prioridad a BookTok como fuente de argumentos porque les asegura un público preestablecido y, además, realmente entregado, que verá cada adaptación hasta el final aunque solo sea para saber cuánto se han atrevido a cambiar de su obra favorita.

"Personalmente, me parece increíble que la literatura juvenil, siempre catalogada como algo inferior, tenga este reconocimiento y reciba esta clase de adaptaciones; valida el poder del género y estoy muy feliz por ello", dice Zoe P. De Félix, escritora ('El 7 de River Valley' en Molino) y creadora de contenido literario en redes sociales. "Hay mucha controversia en cómo se hacen esas adaptaciones y que no se respete del todo la obra original. Las lectoras somos exigentes cuando se trata de una adaptación de un libro que nos ha marcado. Pero también es importante entender que están destinadas a un público que, seguramente, jamás leerá el libro".

Entre esos espectadores están los gen-xers y millennials nostálgicos de la clase de dramas juveniles que proponían The WB en los 90 ('Dawson crece') y The CW ('O.C.') a principios de los dosmil. En esta segunda cadena se estrenó 'Crónicas vampíricas', cocreada por Julie Plec, que hace poco desarrollaba para Prime Video 'Éramos mentirosos', basada en una sensación de BookTok entre 2020 y 2021. Su segunda temporada se basará en la precuela literaria 'Una familia de mentirosos'.

Fenómeno femenino

Aunque empieza a haber un público masculino creciente para los libros de BookTok, la comunidad y el fenómeno audiovisual resultante son ante todo femeninos. Tradicionalmente Hollywood no parecía pensar demasiado en las historias protagonizadas por mujeres y pensadas, sobre todo, para ellas, pero eso parece estar cambiando. "Se ha tardado demasiado en validar nuestra opinión y vernos como un público objetivo. El poder de las lectoras, de mujeres que viven con intensidad, que lloran y que leen con pasión, ha desencadenado este fenómeno", opina De Félix.

Es importante señalar que, como 'Off campus', 'Todos nuestros años' o 'Éramos mentirosos', la mayoría de estas nuevas series están también creadas y dirigidas por mujeres. "Cuando dicen que el romance es un género principalmente femenino, me gusta tomarlo como un piropo", dice la 'booktoker' Ana Sancho (abooks en sus redes). “Y que haya cada vez más mujeres directoras, productoras y guionistas llevando a la pantalla historias escritas por otras mujeres me parece esperanzador, inspirador y necesario”.

Una adaptación prometedora

Creada por Amy B. Harris ('Sexo en Nueva York') y Leila Gerstein ('Doctora en Alabama'), la más que efectiva 'Todos nuestros años' aborda seis años y una semana en Barry's Bay, el pueblo (ficticio) a las orillas de un lago donde solía pasar los veranos Persephone 'Percy' Fraser (Sadie Soverall). Allí se hizo amiga y, después, novia de su vecino Sam Florek (Matt Cornett); relación difuminada tras unos hechos traumáticos solo revelados gradualmente. Tras la muerte de la madre de Sam (Elisha Cuthbert, antigua hija de Kiefer Sutherland en '24'), Percy ha de volver al lugar del que se fue sin decir adiós y revivir emociones que creía aparcadas.

"Tengo mucha fe en esta adaptación", nos aseguraba De Félix unos días antes del estreno. "El reparto es justo como imaginé y la ambientación parece perfecta. Carley Fortune sabe crear un ambiente veraniego y nostálgico que es otro protagonista más de sus novelas". Sancho también tenía el 'hype' bastante por las nubes: "Cuando leí el libro sentí que me transportaba a un verano en el lago, y eso es lo que quiero que me haga sentir la adaptación: el primer amor, la amistad, el peso de la traición, el valor de las segundas oportunidades… Prime Video suele hacer adaptaciones muy fieles. Eso me hace tener esperanzas. Saben lo que nos gusta y lo llevan a cabo teniendo en cuenta nuestra opinión como fans".

Lo que está por llegar

Uno de los proyectos más intrigantes de Prime Video es 'Alas de sangre', adaptación del libro 'romantasy' de Rebecca Yarros que se hizo viral en BookTok en 2023. Su 'showrunner' es Meredith Averill, colaboradora de Mike Flanagan en 'La maldición de Hill House'. Es decir, esto va en serio. "Es una saga de fantasía que ha dado la vuelta al mundo, ¡y ni siquiera está terminada!", recuerda Sancho. "A pesar de todo, estoy deseando que anuncien al elenco principal".

La compañía de producción detrás del proyecto es, como en 'Off campus', la experta en material juvenil Temple Hill (la saga 'Crepúsculo', 'Bajo la misma estrella', etcétera), que ahora mismo trabaja también para Amazon en las traslaciones a la pantalla de las series de libros 'Rose Hill', de Elsie Silver, y 'Los chicos de Tommen', de Chloe Walsh. "Me da miedo lo que hagan con esta última porque no puede reducirse únicamente al romance", dice De Félix. "Es una saga que critica problemáticas sociales como el maltrato intrafamiliar, el abuso infantil o la drogadicción". En una órbita (aún) más adulta, Temple Hill también desarrolla la serie basada en 'Cosas que nunca dejamos atrás', de Lucy Score, trilogía editada en España por el sello Chic del Grupo Ático. "Es una historia preciosa sobre una novia que huye de su propia boda y se enamora de un muchacho local", cuenta Claudia Casanova. "Tienen mucho sentido del humor y ternura, y creemos que podría ser un fenómeno si la adaptación se hace tan bien como la de 'Off campus'".

Pero la corriente no se limita a Prime Video. Por ejemplo, Hulu desarrolla adaptaciones del fenómeno 'romantasy' 'El despertar del Fuegoeterno', de Penn Cole, y esa especie de cruce de 'Scandal' con 'La idea de tenerte' llamado 'Big fan', de Alexandra Romanoff. El servicio canadiense Crave ('Más que rivales') se atreverá con 'Five brothers', de Penelope Douglas. “El 'dark romance' ha ido cogiendo auge en los últimos tiempos, y yo personalmente he consumido un par de libros de la autora", comenta Ana Sancho. "Bajo mi punto de vista y sin ofender a nadie, creo que hay escenas que van a ser difíciles plasmarlas en pantalla, ya que este género se caracteriza por escenas explícitas, a veces un tanto violentas y de consentimiento sexual dudoso". También a este subgénero pertenece la trilogía 'Adéntrate en la oscuridad', de Navessa Allen. "Se ha anunciado que una plataforma [Netflix] adaptará la primera novela novela ['A oscuras'], lo que ya está generando muchas expectativas", recuerda Alix Leveugle. "¡Se intuye que la serie será tan 'hot' como 'Más que rivales'!".

Noticias relacionadas

Contribuyen al fenómeno ejemplos autóctonos como 'El mapa de los anhelos', la adaptación a miniserie del libro de Alice Kellen que Netflix estrenará el 17 de julio. Otra autora de referencia del llamado 'new adult' (especie de puente entre la literaria juvenil y la adulta), María Martínez, anunciaba hace poco que su libro 'Cuando no queden más estrellas que contar' está siendo escrito para televisión. Tanto De Félix como Sancho esperan que más pronto que tarde podamos ver en la pantalla 'Te espero en el fin del mundo', de Andrea Longarela. "Es un fenómeno editorial. Nadie escribe romántica como ella", recuerda Sancho a productores y distribuidores potenciales.