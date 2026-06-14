Sónar 2026 fusiona día y noche: así se distribuirán los escenarios del festival referente de la música electrónica

No viene de nuevo que un festival inquieto como siempre ha sido el Sónar arremeta con una buena sacudida sus cimientos cuando nota que comienza a petrificarse. Sucedió en su día con el Sónar de Noche, que saltó del juerguero pabellón de la Mar Bella a la más arquitectónicamente 'tecnificada' Fira de l'Hospitalet, y luego ocurrió lo mismo con el Sónar de Día cuando traumáticamente tuvo que abandonar el MACBA para aposentarse en la Fira de Montjuïc.

Pero nunca un cambio de emplazamiento ha comportado también un cambio en su concepción, el repensar ese díptico día/noche que tan buenos resultados le ha ido dando a lo largo de casi tres décadas, en el que cada alma tiene su propio bioritmo y sentir musical.

Este 2026 quedará marcado en la historia del Sónar como el primero en el que ya no estará al frente su trío fundador que dio origen al festival más importante de electrónica del mundo, pero también lo estará por ser el año el que se fusionará día y noche en el mismo recinto, el de la Fira de l'Hospitalet, trasladando la mayoría de las actividades diurnas que tenían cabida en Montjuïc, incluido el Sónar Pro, a su nuevo hábitat. La fecha concreta, del 18 al 20 de junio.

En el siguiente plano te explicamos la disposición de todos los escenarios musicales de este revolucionario Sónar 2026 y el nuevo acceso para el público, que ahora será por la calle de la Botànica.

Para la presente edición tres de los escenarios del Sónar de Día (SonarHall, SonarVillage y SonarPark) se compenetrarán con tres de los más clásicos del Sónar de Noche (SonarClub, SonarLab y SonarCar).

Desaparecerá el SonarPub, que será engullido por un Village que desenrollará su kilométrica alfombra de reparador cesped sintético y apuestas musicales más arriesgadas, pero que tendrá también como misión el perpetuar la indiosicracracia hedonista del Pub en el momento que caiga la noche.

Y es que conseguir una transición natural entre las dos almas del Sónar será el gran objetivo del 'nuevo' festival: ofrecer propuestas rupturistas que reivindiquen el sello acuñado de 'música avanzada' y , a su vez, incendiar la rave popular a altas horas de la noche.