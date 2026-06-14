Quevedo anuncia gira española en 2027

Quevedo ha anunciado a través de redes sociales su gira en España. 'El Baifo Tour 2027 España' llegará a la península con dos conciertos en Madrid, el 9 y 10 de abril de 2027 en el Movistar Arena y otros dos en Barcelona, el 1 y 2 de julio de 2027 en el Palau Sant Jordi. De momento estas son las fechas anunciadas. El rapero canario pondrá a la venta las entradas esta semana pero ya hay disponible el prerregistro desde este domingo hasta mañana a las 15 horas. La preventa empezará el martes 17 a las 12.00 horas. La venta general arrancará el jueves 18 a partir de las 12:00 horas.

Quevedo recientemente declaró en el programa 'La Revuelta' : "no me veo girando toda la vida". El cantante presume de raíces y orgullo en su tercer disco. El artista aparece en anuncio de la gira en un video donde aparece comunicándoselo a su abuela que está cocinando un potaje. Su tierra es importante para Quevedo que lo ha plasmado en 'El Baifo' con una colección de canciones que pretenden la reivindican. Su objetivo es repartir "autoestima" entre los chavales. Pero no solo los canarios porque al cantante y compositor le siguen una legión de fans. Más allá de su último trabajo con canciones como 'Hijo de volcán' y 'Está en casa' el artista de 25 años tampoco olvidará anterirores éxitos, entre ellos 'Quédate' y 'Vista al mar'.