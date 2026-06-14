Ópera
El Liceu cambia la producción anunciada de 'Capuletos y Montescos' por otra
Según el Gran Teatre, "debido a ajustes en las condiciones de producción, no ha sido posible mantener la planificación inicial".
El Liceu ha hecho un cambio en su programación para la temporada 2026-27. La producción de 'Capuletos y Montescos', anunciada con su título original en italiano 'I Capuleti e i Montecchi' de Bellini', ambientada en la Italia fascista de Musolini, dirigida por Adrian Noble y estrenada en la Scala de Milán ha sido sustituida por otra. En su lugar presentará el mismo título pero con una producción dirigida escénicamente por Alex Aguilera, estrenada en la Opéra Royal de Wallonie-Liège en 2024.
Según anunció el Liceu a través de un comunicado, "debido a ajustes en las condiciones de producción, no ha sido posible mantener la planificación inicial". El espectáculo contará con dirección musical de Riccardo Frizza, y con las voces de Lisette Oropesa y Raffaella Lupinacci. Se estrenará en el Gran Teatre el 30 de octubre de 2026.
La producción de Alex Aguilera, creador brasileño residente en España, presenta una lectura poética y simbólica de 'I Capuleti e i Montecchi', centrada en el proceso de emancipación de Julieta. La escenografía se construye en torno a una gran caja que representa las convenciones sociales y un espejo de agua que evoca los destinos trágicos de los protagonistas. El Liceu añade en el comunicado que "se ha trabajado para encontrar una solución que preserve la calidad artística de la propuesta y la sostenibilidad global del proyecto".
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