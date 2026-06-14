Jazz en Barcelona: pocos locales, muchos músicos y el público, un misterio

“Es una muy mala noticia, un golpe bajo, hace que retrocedamos una cuantas casillas”. El lamento del saxofonista Lluc Casares es representativo de la sensación de pérdida en la escena del jazz barcelonesa por el cierre de El Molino. Su aforo, con un máximo de ciento setenta personas sentadas, hacía de este un local idóneo para escuchar jazz. “Le encajaba como un guante”, admite Victor Partido, responsable de la sala en las dos temporadas que ha durado la gestión de Barcelona Events Musicals, promotora del Cruïlla.

Hay duelo pero también sensación de 'déjà vu'. La reapertura de El Molino en el otoño de 2024 vino a restañar parcialmente las heridas por el cierre del Milano Jazz Club un año antes. A apenas unos pasos de la plaza Catalunya, fue víctima de la especulación inmobiliaria. Superado el duelo, sus exprogramadores apuntan a la reaparición en septiembre de un renovado JazzSí, pequeño club del Raval vinculado históricamente al Taller de Músics con el que quieren volver al día a día del Milano. El nombre de aquel, también parte de su mobiliario, lo compró la librería Byron para denominar los conciertos de jazz que programa puntualmente.

El último concierto celebrado en el Milano Jazz Club, el 28 de septiembre de 2023. / Ferran Nadeu

A día de hoy no existe en Barcelona un club de jazz. Sí locales con jazz, como el Balius en Poblenou, Casa Figari en Gràcia o el gran referente, el Jamboree, la sala más longeva con jazz de Barcelona, que gestiona Joan Mas en la plaza Reial. Que haya resistido más que otros se explica, según su propietario, “por mi pasión y mi locura”, aunque admite que “hay épocas muy jodidas” y que esta es una de ellas. El Jamboree dispone de tres salas, incluido Los Tarantos, el tablao flamenco más antiguo de Barcelona. Eso sí, contra la creencia de que son las actividades extrajazzísticas las que hacen posible los conciertos de jazz, Mas niega la mayor: “Si hago jazz es porque cubro costes o gano”. A los responsables de El Molino (cerrará de nuevo el 27 de junio con comedia, el último concierto de jazz será el 19) su experiencia les lleva a concluir lo contrario.

En 23 Robadors hay jazz de lunes a viernes. El contrabajista Juan Pablo Balcázar, encargado de la programación, apunta un hecho diferencial: “Es el único lugar al que puedes ir a tocar un proyecto que no está terminado, lo que es fundamental para una escena”. Es decir, este pequeño local del Raval sirve de espacio para probar ideas delante del público. Hay días en que las sillas se llenan, otros en que hay más músicos que espectadores. Son estos últimos días en este y otros locales los que despiertan de forma recurrente el debate sobre si existen los aficionados al jazz en Barcelona. Balcázar lo zanja rápido: “No tenemos un público de jazz, es muy minoritario, esa es la realidad”.

Un concierto en la sala 23 Robadors, en octubre de 2019. / Robert Ramos

Para Joan Mas, sin embargo, lo que hay es un “cambio generacional” y el público tiene “un concepto mucho más abierto del jazz y no es solo aficionado al jazz”. Su análisis lo comparte Joan Anton Cararach, director artístico del Festival de Jazz de Barcelona, para quien el respetable que acude a sus conciertos “es un público aficionado a la música”. Aunque no es inmune a los pinchazos, Cararach subraya que el festival, que este año celebra sesenta años, tiene detrás “un equipo profesional” y que “nada se deja al azar”. El músculo de The Project, la promotora detrás del festival o de los cuatro conciertos que ofrecerá Oques Grasses en Montjuïc, explicaría su capacidad para llegar y atraer a públicos que otros no tienen.

Escena saturada

Se debate sobre el público, no sobre el número de músicos de jazz. “La escena está bastante saturada”, advierte el contrabajista Manuel Luque, madrileño de 26 años que lleva cuatro residiendo en Barcelona. De la Esmuc, el Taller de Musics y el Conservatori del Liceu salen anualmente decenas de titulados superiores en la especialidad de jazz, que se suman a los músicos profesionales que llevan años y décadas en activo en la ciudad. No hay suficientes locales para dar salida a todos ellos y las condiciones son, por regla general, precarias. O en opinión de Luque, “malas, cuando no peores”.

El contrabajista Horacio Fumero, durante un concierto en el Jamboree en diciembre de 2023. / Manu Mitru

“Si consigues que te paguen un fijo, te puedes dar con un canto en los dientes”, explica el madrileño. Con gran frecuencia los conciertos son a taquilla. Es decir, los músicos solo cobran lo que se recaude por las entradas. En 23 Robadors es así en la mayoría de ocasiones, por lo que, si un lunes a las diez de la noche acuden cinco espectadores que pagan 10€ por la entrada y el grupo es un cuarteto, las cuentas son deprimentes. Hacerlo en el Jamboree garantiza mejores condiciones -un mínimo de 110 € por músico, asegura Joan Mas-, también una contratación legal con alta en la Seguridad Social, una excepción en un panorama tan underground para el gran público como para Hacienda.

Vivir como profesional del jazz en Barcelona es una utopía para la mayoría. Lluc Casares asegura que es imposible “desarrollar una carrera profesional solo viviendo de la música y tener un piso en propiedad y formar una familia”. Manuel Luque lo confirma: vive de alquiler con otras cuatro personas y con unos ingresos “muy por debajo del salario mínimo interprofesional”. Eso a pesar de que hay meses donde toca hasta veinte bolos y de que clases, actividad vocacional para unos y comodín de la supervivencia para otros tantos.