Fallece Josep Maria Sans i Travé, director del Arxiu Nacional durante más de dos décadas

Josep Maria Sans i Travé, historiador medievalista y archivero, que estuvo al frente del Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 y 2015 ha fallecido a los 78 años. Era miembro del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català del Departament de Cultura.

Sans i Travé destacó como estudioso de los templarios, la historia de Catalunya y por su gran sensibilidad por el patrimonio documental. Impulsó el conocimiento histórico del notariado, de la edición de fuentes y la difusión de la investigación. En 1992 contribuyó a crear del primer Arxiu de la Generalitat de Catalunya en Sant Cugat del Vallés. Entre sus últimas obras destaca 'Dos bàndols' (Pagès Editors), basada en 'Els fets de Solivella' ocurridos en 1936, en la población donde nació.

Licenciado en historia medieval por la Universidad de Barcelona (1971), completó su formación en universidades, archivos y centros de investigación italianos, en concreto, en Prato, Roma y Bolonia, universidad en la que se doctoró (1973). Esta formación le empujó a una breve carrera docente en la Universidad de Barcelona, que abandonaría, para dedicarse plenamente a la administración de los archivos de la Generalitat a partir de 1980.

Como investigador se centró en la historia de Catalunya entre los siglos XI y XV, en la del notariado catalán, de la Generalitat medieval y moderna y de las órdenes militares. Cuenta con un número muy considerable de publicaciones en el ámbito especializado. Sans i Travé mantuvo viva siempre la reclamación para Catalunya de los fondos del antiguo Arxiu Reial de Barcelona y, en particular, los de la antigua Diputació General, tema que le impulsó a la edición de una obra de referencia: los diez volúmenes de los 'Dietaris de la Generalitat de Catalunya (1994-2008)'.

'Papeles de Salamanca'

Batalló de manera constante por el retorno de los llamados 'Papeles de Salamanca' con el propósito de reconstruir, en la medida de lo posible, los fondos documentales de la Generalitat republicana y de sus presidentes, desbaratados al finalizar la Guerra Civil en 1939. También por la transferencia de los fondos de los presidentes de la Generalitat al Arxiu Nacional para asegurar su preservación.

En relación con con los fondos históricos de ámbito privado, contribuyó al ingreso de fondos de personajes tan destacados como Pau Casals, Montserrat Roig o Josep Puig i Cadafalch. Y jugó un rol decisivo en la incorporación al Arxiu Nacional de los fondos nobiliarios y patrimoniales. También hizo una campaña por la recuperación de los fondos históricos de empresas.

Como investigador se centró en la historia de Catalunya entre los siglos XI y XV, en la del notariado catalán, de la Generalitat medieval y moderna y de las órdenes militares. Cuenta con un número muy considerable de publicaciones en el ámbito especializado. Sans i Travé mantuvo viva siempre la reclamación para Catalunya de los fondos del antiguo Arxiu Reial de Barcelona y, en particular, los de la antigua Diputació General, tema que le impulsó a la edición de una obra de referencia: los diez volúmenes de los 'Dietaris de la Generalitat de Catalunya (1994-2008)'.

Dilatada carrera

En el comienzo de su carrera fue Director técnico del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona desde 1976. Fue designado Jefe del Servei d'Arxius del Departament de Cultura, al inicio del primer Gobierno autonómico, en 1980. Su papel fue decisivo tanto para la creación y el diseño del Arxiu Nacional como la red de archivos la Generalitat, instituciones, entidades y organismos dependientes. El historiador también participó en la elaboración de los anteproyectos de la primera Llei d'arxius y de la Llei d'arxius y documents, aprobadas por el Parlament de Catalunya en 1986 y 2001, respectivamente. Durante 2003 y 2004 ejerció también como director general del Patrimoni Cultural.