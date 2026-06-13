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El pódcast de EL PERIÓDICO | Viene el Papa. Empieza el Mundial

El papa León XIV en su reciente visita a España.

El papa León XIV en su reciente visita a España. / José Luis Roca

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Sergi Mas

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Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Semana muy intensa. Nos ha visitado el Papa, continúa el lío de las Joyas de Zapatero y ha empezado el Mundial de fútbol. ¡¡Casi nada!!

Contenido de audio de la playlist de Megaphone.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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