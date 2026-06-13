El pódcast de EL PERIÓDICO | Viene el Papa. Empieza el Mundial

Semana muy intensa. Nos ha visitado el Papa, continúa el lío de las Joyas de Zapatero y ha empezado el Mundial de fútbol. ¡¡Casi nada!!

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