La nueva vida de Enciclopèdia Catalana: más diccionarios bilingües, literatura infantil y un Plensa 'deluxe'

La Fundació Enciclopèdia Catalana inicia una nueva etapa tras una fase de turbulencias que terminó con la salida de Joan Abellà y la entrada, coincidiendo con el 60 aniversario, de Consol Vancells, quien tomó las riendas de la institución en enero de 2025. “Enciclopèdia tiene más sentido que nunca porque apostamos por el conocimiento riguroso, con mirada de país y en el entorno digital”, explica Vancells.

“Queremos reivindicar la razón de ser de una institución que tiene más sentido que nunca en estos tiempos de intensidad informativa. Somos una fundación que nace de la iniciativa privada con la voluntad de ayudar al país a través de la educación en catalán. No se trata de que nadie se haga rico, no hay accionistas ni intereses, lo que hay es una voluntad de hacer un contenido de país con una mirada catalana”, apunta Vancells, que ve en estos tiempos de IA y desinformación una oportunidad para posicionarse como “fuente de verdad” en lengua catalana.

Diccionarios bilingües

Un nuevo canal para dar a conocer el mundo a los artistas catalanes, los diccionarios bilingües en línea (el catalán es la lengua minoritaria del mundo que tiene más diccionarios, 18, y ya está en marcha el nuevo japonés-catalán) y una nueva colección de literatura infantil desde infantil hasta bachillerato son algunas de las novedades de este nuevo capítulo en su historia. “Es una locura la iniciativa de la sociedad catalana para preservar la lengua”, explica Vancells.

Lectura en Veu Alta

La Fundación organiza desde hace 22 años el certamen de Lectura en Veu Alta, con cifras de récord: 42.452 alumnos de toda Catalunya han participado desde sus inicios en un acto muy emotivo que el próximo miércoles celebrará su final. Este año se han inscrito 4.157 alumnos de 1.329 escuelas catalanas. “Hacemos semifinales por todo el territorio, después vienen a Barcelona y el 17 de junio celebramos el Gran Dia de la Festa de la Lengua con los ganadores de todo el territorio. Hay diferentes categorías y una que resulta especialmente emocionante es la de los recién llegados”. El año pasado hubo lágrimas al escuchar a un niño holandés leer ‘El Petit Príncep’ y a una niña de Marruecos recitar pasajes de ‘Mar i cel’. “Es una auténtica delicia”, apunta Vancells.

15% del mercado en catalán

Enciclopèdia se encuentra, en definitiva, en un punto de “inflexión” que responde a “la voluntad de asegurar que el conocimiento riguroso en catalán esté presente, accesible y sea relevante allí donde hoy se construye el futuro: en las escuelas y en la red”, puntualiza Vancells. Como sello editorial, el grupo vende más de 250.000 ejemplares de libros cada año, está presente en 900 centros educativos, trabaja con 15.000 docentes y 300.000 alumnos y tiene una cuota del 15% del mercado en catalán.

Más de un millón de artículos ‘online’ y 9,2 millones de visitas anuales en los portales Enciclopedia.cat, Diccionari.cat y Divulcat.cat se alinean ahora con una nueva colección, LlegintMés, con 4 nuevos títulos: ‘Trapeiaia’ de Jordi Ortiz (para el segundo ciclo de Primaria), ‘Els meus viatges entre mons’, de Albert Martí (para el tercer ciclo de Primaria), ‘Guants negres:Lady Beire’ de Jasone Osoro (para Primero y Segundo de ESO) y ‘El país daurat’, de Marta Busquets (Tercero y Cuarto de ESO).

Jaume Plensa en el Liceu con algunos elementos de la escenografía que ha diseñado para la ópera ’Macbeth’. / Elisenda Pons

Plensa 'deluxe'

Uno de los proyectos más especiales de Enciclopèdia es su línea de libros de artista. El pasado abril lanzaron ‘Plensa·Macbeth·Verdi’, una cuidada edición de bibliófilo numerada que recoge las creaciones visuales del artista catalán más internacional para la ópera ‘Macbeth’ estrenada en el Liceu, desde los bocetos del vestuario a la escenografía. “Es una gran novedad, una maravilla. Notábamos que faltaban estos libros necesarios que nadie hace y nuestra misión fundacional nos obliga a ello. En el caso de Jaume ha sido muy fácil trabajar con él, aunque ha sido un libro difícil porque nos hemos inventado unas piezas de 0,4 milímetros que salen del volumen y puedes hacerte como un jardín de esculturas de Plensa. Es una obra de arte en sí”. Se trata de dos volúmenes que incluyen 18 siluetas escultóricas y dibujos en una edición limitada en tres lenguas (catalán, castellano e inglés). Existe una edición numerada firmada con láser y otra, más reducida de 200, numerada a mano por el propio artista, ya agotada, que ‘voló’ rápidamente.

Nuevo patronato

El nuevo proyecto se ha reforzado con la incorporación al patronato de Mònica Casabayó, Maria Garganté, Josep Martínez Vila, Francesc Pedró y Manel Vallet, bajo la presidencia de Xavier Cambra. Vancells es la antigua directora de comunicación y marketing del Teatre Nacional de Catalunya. Ella fue la encargada de pilotar el proyecto Marca Barcelona en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2017 y 2021, una época de singular agitación política y social.

En 2024, Enciclopèdia Catalana vendió sus sellos editoriales Galera, Univers, Catedral, Elastic Books, Viena, Ediciones Invisibles, Kaji, Bridge y Rata a Abacus Futur, grupo editorial impulsado por Jaume Roures y Oriol Soler. Poco antes, en 2023, el grupo editor atravesó un momento delicado cuando la accidentada puesta en marcha del centro logístico Entredos desembocó en fallos en la cadena de distribución que afectó al sector editorial en plena rentrée. El colapso llevó a la empresa a vender su sede de la calle Josep Pla en Barcelona y a presentar un ERE.