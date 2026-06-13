Manuel Jabois: "Un psicópata que se integra en la sociedad suele alcanzar rápidamente el poder"

'La víspera' (Alfaguara), la última novela del periodista y escritor Manuel Jabois (Sanxenxo, 1978), arranca con una matriarca gallega destripando un conejo para la comida familiar del día siguiente, en el que ella cumple 65 años. En un solo gesto, Jabois pone ante el lector la compleja combinación de crueldad y vocación de servicio que mueve las acciones de su personaje principal, una mujer hiperactiva llena de sombras y secretos que ha aprendido que las familias no deben hacerse demasiadas preguntas si quieren sobrevivir.

¿Vale la pena renunciar a la verdad para mantener unida a la familia?

Esa es la pregunta que queda rebotando en las paredes en el final de la novela. ¿Qué puedes llegar a hacer para defender a tu familia? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Creo que los silencios pueden ayudar. Generalmente, contarlo todo nunca ayuda; ni en el amor, ni en la amistad, ni en la familia. Ocurre que, quieras o no, los lazos familiares son para toda la vida y por tanto ahí los secretos se hacen a veces más necesarios. Yo no abogo porque nadie se calle ni porque nadie hable. Cada familia es un mundo y todas tienen que adecuarse a lo que les convenga. Pero es cierto que cuando un niño crece en el seno de una familia, lo primero que se hace es acolchar la realidad, acomodarlo a un mundo mucho más ideal que el que se va a encontrar. Un niño se encuentra con pocas negativas y con muchísimos eufemismos y muchísimas mentiras, necesarias seguramente, y después, cuando llega a la edad adolescente o a la edad adulta, cuesta mucho más hablar con él.

"Imagínate a Patrick Bateman, el personaje principal de 'American Psycho', siendo un ama de casa gallega"

Amalia, la madre que ocupa el centro del relato, es un personaje fascinante. ¿De dónde sale?

Pues imagínate a Patrick Bateman, el personaje principal de 'American Psycho', siendo un ama de casa gallega, sin el instinto asesino pero con una carencia parecida de emociones. Yo no me atrevo a decir que Amalia es una psicópata, aunque pueda parecerlo, porque realmente no la hemos enviado al psiquiatra y no sabemos muy bien su diagnóstico. Pero es una mujer con una falla elemental. Y hace algo que yo sé que hacen los psicópatas cuando consiguen de alguna forma integrarse en la sociedad, que es imitar, fijarse en lo que hacen los demás y reproducirlo. Ella hace el bien no porque sienta que debe hacerlo, sino porque ve que así obtiene una recompensa social.

"Lo importante es que la gente vea que se hacen las cosas, no la razón por las que se hacen", dice.

Claro, esa es su manera de funcionar. Por eso, un psicópata que se integra en la sociedad suele alcanzar rápidamente el poder. En su empresa, en la política... Son gente que tiene muy poquitos escrúpulos, que puede dormir a pierna suelta después de haberse cargado a su mejor amigo por cuestiones políticas o empresariales, que puede irse de vacaciones tranquilamente con su familia después de haber despedido a 20 personas de manera injusta. No tener ningún remordimiento te ayuda muchísimo a alcanzar el poder. No tengo ninguna duda de que el poder de las élites, en España y en otros países, está poblado de psicópatas integrados. La ficción nos ha enseñado a los psicópatas como coleccionistas de cadáveres y no es eso, claro. No van por ahí matando. Pero no sienten la culpa como la sentimos los demás, que si hacemos una putada a alguien, aunque sea sin querer, ya nos quedamos con mal cuerpo y pedimos perdón o nos cuesta conciliar el sueño.

Ese tipo de personas, ¿sienten, como Amalia, más necesidad de ser admirados que queridos?

Bueno, Amalia sabe que es muy querida, porque ha hecho todo muy bien para integrarse, pero es un ama de casa con dos hijos que son unos malandros y un marido que es casi una seta. Entonces, ¿quién la va a admirar hasta el puto de querer cambiarse por ella? Nadie. Y ella quiere que alguien en algún momento de su vida diga "hoy me gustaría ser Amalia". Levantar el tipo de admiración que sí levanta su hijo Chami, que es un tipo idolatrado porque ha sido futbolista y porque ha marcado un gol importante.

¿Un futbolista retirado es, por definición, un personaje trágico?

A mí el futbolista, y el deportista de élite en general, siempre me ha parecido una figura muy interesante, porque tiene que competir al máximo nivel y mantenerse en perfecta forma pero al mismo tiempo tiene que estar pensando también en lo que va a pasar dentro de muy poquitos años. Tiene que pensar en una segunda vida siendo aún muy joven y tiene que saber que lo mejor que podía hacer en su vida con lo que más destacaba, eso ya no lo va a volver a hacer. Es muy jodido eso cuando solo tienes 30 y pico años. Salvo casos muy excepcionales, como Luis Enrique o Guardiola, un exfutbolista va a ser un exfutbolista toda su vida. Puedes ser un empresario de éxito o comprar viviendas por un tubo o tener fondos de inversión o lo que sea, pero para la gente eres un exfutbolista. Y eso algunos lo llevan de putísima madre y otros, como Chami, no lo han gestionado tan bien y buscan recuperar esas emociones de la forma más absurda posible, en la droga, el alcohol, el sexo o los 'likes' de Instagram.

Manuel Jabois, en un reciente encuentro con lectores organizado por el 'Faro de Vigo' / Pedro Mina / FDV

Rasgos psicopáticos aparte, Amalia es una figura materna muy reconocible, siempre pendiente de todos e incapaz de estar sin hacer nada.

Es una mujer pendiente de sus hijos y su marido, sí, pero pendiente sobre todo de la apariencia que dan como familia. Ese querer que salgan todos bien en la foto es muy de madre, sobre todo de la generación de nuestras madres y nuestras abuelas. Eso de "cómo vas a salir con esas pintas que llevas". Si yo gano un premio literario y me presento de cualquier manera, a mi madre le va a dar igual el premio y me va a decir que parezco un dejado de la vida. Y también lo entiendo, ¿eh? "Oye, que he ganado el Nobel de Literatura". "Sí, pero mira cómo vas vestido, qué vergüenza. Mejor haber ganado un premio más modesto y que no te viese tanta gente" [risas].

"Cada vez que hablo de la novela tengo la sensación de que la estropeo un poco"

Tanto Amalia como Chami plantean un desafío al lector, que tiene poco donde agarrarse para empatizar con ellos. ¿Le preocupaba eso a la hora de escribir?

Mira, voy a ser muy sincero. Esta es una novela a la que creo que no le sienta bien la promoción. Cada vez que hablo de ella tengo la sensación de que la estropeo un poco. Cuando hablo de Amalia o de Chami, siento que les estoy robando algo del alma que le pertenece a los lectores. A Amalia me ha costado muchísimo trabajo escribirla y me está costando muy poquito trabajo desmontarla al hablar de ella. Me he metido dentro de la cabeza de ese personaje para intentar explicar algunas reacciones que creo que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida y que son absolutamente detestables; la del padre o la madre que está sin dormir y tiene al bebé en brazos que no para de llorary se dice: "Yo lo tiro por la ventana". Amalia tiene ese tipo de pensamientos. Entonces, ha sido una escritura muy equilibrista en la que reclamo la complicidad del lector, para que vaya conociendo a ese ser humano a través de las cosas que se le van contando. Y así ve que esa ama de casa abnegada y sacrificada tiene que lidiar con unos lastres mentales para los que no tiene solución ni explicación. A mí me enternece muchísimo ese personaje que está batiéndose contra sí misma y contra sus pensamientos intrusivos y contra muchísimas cosas y sospechando que hay ahí un lado monstruoso que no sabe muy bien a qué se debe.

"La gente que quiere a Dios por encima de todas las cosas no quiere a nadie de verdad", escribe.

Bueno, eso lo dice el narrador, que vete a saber quién es [risas]. Yo no estoy de acuerdo con la contundencia de la frase, pero si quieres a Dios más que a tu hijo igual tienes un problemita en la cabeza. Yo creo que hay que querer antes a aquellos a los que tienes al lado, y que hasta Dios estaría de acuerdo en caso de existir. Y no voy a decir nada más, que está el Papa por aquí cerca y como aparezca me va a tirar de las orejas.