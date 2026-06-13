Lluís Pasqual defiende que la reproducción de la entrevista a Montserrat Caballé con la voz de Judit Martín tenía el permiso de la familia y del Liceu

Lluís Pasqual ha salido al paso de las afirmaciones de Judit Martín en el programa ‘La ruina’, en el que aseguraba que le habían encargado imitar una entrevista a Montserrat Caballé que se hizo pasar por real durante el homenaje en el Liceu en 2019. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el director teatral ha dicho que, pese a no advertirlo durante el acto, la reproducción tenía el permiso de la familia de la soprano y del propio teatro lírico porque la grabación original era poco inteligible y la perdió durante un traslado. "No lo ficcioné, reproduje exactamente lo que había dicho Caballé", ha esgrimido. Pasqual también avanza que lo volvería a hacer y no ve casual que el caso haya salido coincidiendo con el aniversario del Lliure.

Según ha explicado, la entrevista real en Ràdio Reus tuvo lugar en 1985, a pie de escenario durante la inauguración del Teatre Fortuny, que contó con un recital de Montserrat Caballé en el que participó él mismo. La soprano pedía un homenaje póstumo dirigido por el propio Pasqual.

Como la cinta de casete original "tenía mucho sonido ambiente" y el director la perdió "junto con un pendiente de Caballé" en uno de los múltiples traslados, decidió hablar con Carlos Latre para que le recomendara a alguien que pudiera reproducirla e incluirla en el acto del Lliure. El trabajo se le encargó a la cómica e imitadora Judit Martín, que grabó la voz de la soprano y por el que aseguraba que nunca llegó a cobrar. "Judit Martín decía que no la habíamos pagado ni la habíamos invitado a la gala y eso no tiene nada que ver conmigo", ha afirmado en la misma entrevista en 'El suplement', donde también ha negado que no se la avisara de que las declaraciones se harían pasar por reales.

Actualmente afincado en Madrid, Pasqual no se arrepiente de la decisión y dice que "no hizo nada ilegal" y que tampoco lo ve "cuestionable". A la vez, cree que a Caballé le habría parecido bien. "Éramos muy amigos", ha recordado. En este sentido, niega que se tratara de una ficción, porque "es exactamente lo que dijo, es una reproducción". Al mismo tiempo, defiende que para evitar "equívocos", aunque la entrevista original la había hecho una chica, en la nueva grabación el papel del periodista lo ficcionó un hombre.

Pasqual ha asegurado que hace unos días volvió a hablar con el Liceu, que, según el director, le dijo que la versión del director teatral "coincidía exactamente con las informaciones que tenían", y la familia no lo recordaba, pero se mostraba convencida de que le habían dado permiso para hacer lo que considerara.

Ausente del 50.º aniversario del Liceu

Lluís Pasqual también ha dado su versión sobre el motivo por el que no participará en ninguno de los actos del 50.º aniversario de la fundación del Liceu, que coincide con la esgrimida este viernes por el director Julio Manrique.

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Lamenta, sin embargo, que "Catalunya sea un terreno minado para él". "No soy conspiranoico, pero cada vez que aparezco hay algo que impide que tranquilamente pueda hacer un espectáculo en Barcelona", ha remachado.