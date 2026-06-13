El Festival de Flamenco de Londres se reinventa en su 21 edición

Que un festival de música cumpla 21 ediciones es una señal de que las cosas se están haciendo bien. Es el caso del Festival de Flamenco de Londres, que da su pistoletazo de salida este sábado con un elenco de artistas de primer nivel y con novedades que ponen de relieve su obsesión por reinventarse y por seguir creciendo en el Reino Unido, entre ellas la celebración de sus primeros espectáculos en Mánchester y una nueva colaboración con la National Gallery, donde la pintura y la música españolas tendrán un papel fundamental este verano.

Más de 80 artistas y 13 compañías participan en la edición de este año y que pasarán por sus escenarios hasta el próximo 30 de junio. Entre ellos figuras consolidadas como Eva Yerbabuena o Manuel Liñán. “Nuestra programación no está pensada para un público concreto, pero sí nos encontramos ante una audiencia que, después de 20 años, conoce mucho el flamenco”, explica a EL PERIÓDICO el director del festival, Miguel Marín. “Hay un público que tiene la curiosidad de seguir la evolución de los artistas y eso es muy bonito”.

La apuesta por nombres consolidados se complementa con la presencia de figuras menos conocidas para el público británico. “Cada año hemos presentado a algún artista que presenta su propuesta por primera vez. Es importante que el público descubra algo nuevo, talentos que están aportando mucho al flamenco. Eso es algo que también está presente en la programación”, añade Marín. Entre los nombres que este año debutan con espectáculo propio están los bailaores María Moreno y Marco Flores, y el cantaor Francisco Escudero “El Perrete”.

El objetivo del festival es ofrecer al espectador un amplio abanico de propuestas, que van desde las más arraigadas en la tradición, como la del Ballet Flamenco de Andalucía y su espectáculo ‘Tierra Bendita’, hasta las más innovadoras y contemporáneas, como la de la bailaora Rocío Molina y su ‘Calentamiento’. Algo que explica el lema de este año, “Raíces en Expansión”, en referencia a la búsqueda de un equilibrio entre la preservación de la esencia y la constante transformación.

A la programación habitual en el Sadler’s Wells, uno de los templos de la danza de la capital británica, se suman otros lugares como el Lilian Baylis Studio o el Jazz Café. En el caso de Mánchester, los espectáculos se celebrarán en The Quays Theatre y en el Lyric Theatre, los dos ubicados en el Lowry, uno de los centros culturales de referencia del norte de Inglaterra. “No se trata solamente de llegar a una ciudad, sino también de llegar al espacio adecuado que ayude a posicionar al flamenco en lo más alto de la escena cultural”, asegura el director del festival.

La otra gran novedad de este año es la colaboración con la National Gallery, de la mano del Instituto Cervantes. El festival aprovechará la exposición que la galería londinense dedica a Francisco de Zurbarán para proponer un espectáculo de flamenco y música barroca, a cargo del violagambista Fahmi Alqhai y la bailaora Patricia Guerrero. Un evento que ya ha agotado las entradas y con el que aspiran a llegar a un público nuevo. “Es una propuesta contemporánea que va a sorprender. Queremos romper con las ideas preconcebidas sobre el flamenco y presentar a la gente su frescura y su vanguardismo”, añade Marín.

Con más de 300.000 espectadores en las cerca de 300 representaciones realizadas en más de dos décadas, el Festival de Flamenco de Londres se ha consolidado como un referente del género en el Reino Unido, donde cada vez tiene más adeptos. “El flamenco es parte de la escena cultural londinense, no es un arte foráneo. Un indicador de ello es que algunos de los artistas que participan en el festival han estado nominados o han recibido los premios más importantes de las artes escénicas de este país”, señala el director. Su objetivo para este año: seguir emocionando al público.