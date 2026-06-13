La educación sentimental de 'Toy story': la vida no es fácil

'Toy story' es, seguramente, el mejor ejemplo de saga que nace como entretenimiento y acaba funcionando como una suerte de educación sentimental. La fórmula parece sencilla: juguetes que hablan cuando no hay adultos, humor ligero y emoción precisa. Pero bajo esa superficie amable crece, como una grieta en la pared, la dolorosa idea de que todo lo que amamos está destinado a ser sustituido. Una simple historia sobre juguetes molones acaba explicando cómo se rompe la infancia desde dentro.

Esa audacia marcó la explosión de Pixar en 1995. Más allá del hito digital que supuso su primera entrega, la película inauguró una poderosa mitología que convirtió a Woody y Buzz en iconos pop no solo por su irresistible diseño, sino por el modo en que albergaban neurosis puramente adultas: el pánico a la obsolescencia, los celos o la crisis de identidad. Seguro que recuerdan el trauma de nuestro valeroso guardián espacial que, ante un anuncio de televisión, descubre en su brazo el sello de su fabricación 'made in' Taiwán.

A diferencia de las franquicias que congelan a sus criaturas en un presente perpetuo, 'Toy story' aceptó el desgaste del tiempo y creció con su público desde la infancia hasta la madurez. Cualquiera que viera la tercera entrega llevará clavada la dramática imagen de los juguetes, cogidos de la mano, a punto de morir calcinados en el basurero, o la despedida de Andy al irse a la universidad. Lagrimones como puños, porque la vida no es fácil. Incluso la crepuscular cuarta entrega exploró la renuncia desde el punto de vista adulto: el desamparo de Woody ante el nido vacío y la pérdida de propósito al dejar de ser necesario.

El estreno, el miércoles 17 de junio, de 'Toy story 5' se mueve entre la inercia comercial de Hollywood y la llamada de ese viejo objeto del que cuesta desprenderse. No sabemos si Pixar mantendrá la potencia emocional de sus predecesoras. Pero iremos a verla no como obligada compañía de los más pequeños ni por un ejercicio de nostalgia, sino por el íntimo ruego de comprobar qué parte de nosotros permanece aún en el fondo de aquel baúl infantil.