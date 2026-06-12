El Teatre Lliure celebra 50 años mirando al futuro

Julio Manrique, director del Teatre Lliure, ha preferido ceder el escenario a las nuevas generaciones en la temporada del 50 aniversario. La presencia de los históricos de esta aventura teatral que empezó el 2 de diciembre de 1976 en la antigua cooperativa de consumo 'La Lleialtat' de Gràcia está más presente en las exposiciones, los libros y otras propuestas que se realizarán con motivo de la celebración. La nueva temporada hablará de "transmisiones, herencias, legados y familias", ha destacado Manrique.

Habrá 32 espectáculos: 10 producciones propias, 13 coproducciones y 9 son espectáculos invitados, 7 de ellos internacionales. Entre ellos detacan 'Lacrima', un relato sobre colonialismo y moda de Caroline Guiela Nguyen, directora del Théâtre National de Strasbourg; 'Israel &Mohamed' que une al bailarín Isarel Galván y el director Mohamed El Khatib, que triunfó en Aviñón y 'Dimanche', espectáculo poético sin palabras sobre el cambio climático. El presupuesto previsto es de 11,4 millones de euros.

Un momento de 'Lacrima', espectáculo de Caroline Guiela Nguyen que recalará en el Lliure la Temporada 2026-27. / Teatre Lliure

Manrique agradeció el apoyo de las administraciones, cuyos representates acudieron a la presentación de temporada. Jordi Martí, Secretario de Estado de Cultura; Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura; Xavier Marcé, regidor de Cultura del Ayuntamiento y Pau González Val, presidente delegado del área de Cultura de la Diputación de Barcelona, destacaron la importancia del Teatre Lliure, elemento clave de la evolución del teatro hecho en catalán con una visión abierta, amplia y libre.

Buenas cifras

"No hay que excederse en los baños de nostalgia porque la realidad es que todo avanza. Hay que reconocer el trabajo hecho por quienes nos precedieron pero hemos de pensar en los que vendrán después", ha afirmado Manrique, muy satisfecho con las cifras de actual temporada, con una ocupación del 88% (91% en Gràcia y 84% en Montjuïc), "la segunda cifra más alta de la historia del Lliure" y 118.938 espectadores.

Las celebraciones se concentrarán de septiembre a diciembre y arrancarán en Montjuïc con la ya anunciada 'L'òpera de tres rals' dirigida por Marta Pazos que inaugurará el Festival Grec, que también alcanza el medio siglo. Pero en la sala de Gràcia donde todo empezó el mallorquín Miquel Mas Fiol desembarcará con su potente compañía para hacer una relectura en clave actual de 'La bella Helena', opereta de Offenbach que marcó un hito en los comienzos del Lliure. Su plan es 'okupar' la sala y vivir intensamente el proceso creativo como en su día hicieron los pioneros del Lliure. El Espai Lliure recuperará el canto a la esperanza, la amistad y el teatro de 'Bouvetoya (La necessitat d'un illa'), una creación colectiva que se vio tan solo dos días en el festival Temporada Alta (TA) pandémico.

El Festival Grec y el Teatre Lliure celebrarán conjuntamente sus 50 años de vida con ‘L’òpera de tres rals’, de Bertolt Brecht, una obra que inaugurará el Grec los días 29 y 30 de junio y 1 de julio y abrirá la temporada del Lliure del 17 de septiembre al 12 de octubre. / Andreu Dalmau / EFE

Algunas obras ya habían sido anunciadas como parte del Flaix-Tardor BCN y coproducciones con el TA. También se había anunciado el regreso de 'L' herència', aplaudido montaje de cinco horas sobre la comunidad gay norteamericana pero no se sabía la fecha, será el noviembre próximo.

Memoria viva

Los miércoles, día de descanso de 'L'herència', se realizarán cuatro funciones que conectarán con la historia del Lliure. La primera, 'Arxius', con el histórico bailarín y coreógrafo Cesc Gelabert dirigido por Marcos Morau; 'Recordant l'OCTLL', ofrecerá conciertos con dos formaciones diferentes, una dirigida por Josep Pons y otra por Lluís Vidal, impulsores de la música contemporánea desde la desaparecida Orquestra del Lliure.

El siguiente miércoles se recordará la primera noche de esta aventura hoy consolidada con 'La nit que vam aplaudir una esperança', dirigida por Carme Portaceli y Carles Fernández Giua. Y el actor Lluís Homar, vinculado al Lliure desde sus inicios y ex director en una época complicada, ofrecerá 'Un home de teatre', donde la palabra será protagonista.

En el turno de preguntas de la rueda de prensa, Manrique lanzó pelotas fuera elegantemente cuando se le ha preguntado por la ausencia del histórico director Lluís Pasqual, envuelto recientemente en una polémica destapada por la actriz Judit Martín. "Exploramos la posibilidad de hacer algo pero finalmente no podrá estar"´, señaló. "No queremos gastar energías en polémicas sino trabajar con energía e ilusión por el futuro del Lliure", añadió. Sus palabras fueron muy aplaudidas por una platea llena de gente de la profesión en la Sala Fabià Puigserver.

Homenaje a Xirgu

La programación de otoño-invierno se completa con dos montajes. Por un lado, 'Un drama romàntic', una historia de dos mujeres de diferente estracto social que se aman con Vicky Luengo y Marina Salas como protagonistas, una nueva obra de la autora y directora Lucía Carballal que pronto debutará en el Lliure com 'La fortaleza' en el Festival Grec. Por otro, 'Xirgu', un homenaje a la gran actriz catalana con la veterana Muntsa Alcañiz y actores recién graduados del Institut del Teatre, con dramatúrgia de Cristina Clemente y dirección de Israel Solà.

Israel Galván y el director Mohamed El Khatib en 'Israel&Mohamed'. / Teatre Lliure

La segunda parte de la temporada, de enero a junio, permitirá descubrir 'Lexikon', lo nuevo de El Conde de Torrefiel, una experiencia sobre lenguaje, comunicación y saturción informativa y 'Una obra d'un llop', texto del coreano Hansol Jung sobre una familia disfuncional que dirige Gara Roda en su debut en el Lliure. 'Reliquia', basado en la novela del premiado Pol Guasch, subirá a escena adaptada por él mismo con dos sólidos protagonistas, Guillem Balart y Nausicaa Bonnín, dirigidos por Pablo Messiez.

La veterana bailarina y coreógrafa María Muñoz, de Mal Pelo, ofrecerá su último solo 'La mà i el temps' y la directora Mercè Vila Godoy, 'Rocco i els seus germans', una versión actualizada del filme de Luchino Visconti de 1960, un drama sobre migrantes que buscan una vida mejor con Nil Cardoner, David Menéndez, Marta Pérez y Mima Riera, entre otros. Shakespeare despedirá la temporada en la Puigserver con una versión queer e insurrecta de 'Enric IV' dirigida por David Selvas con intérpretes como Quim Ávila, Joan Carreras y Juanjo Puigcorbé.

El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, aquest divendres / ACN