Rubí también suspende la actuación de Beret tras su detención por presunta agresión sexual

El Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) ha suspendido la actuación del cantante Beret prevista para su próxima fiesta mayor tras su detención por presunta agresión sexual y "hasta que la justicia se pronuncie" sobre unos hechos que habrían ocurrido el pasado mes de abril en Sevilla.

"El Ayuntamiento de Rubí vive con preocupación la noticia que ha aparecido en relación al cantante Beret (...) y ante estas informaciones, que relacionan al artista con una presunta agresión sexual, el consistorio ha decidido desprogramar esta actuación por cautela hasta que la justicia se pronuncie", dice el comunicado del consistorio.

Se trata de la segunda suspensión del concierto para el también compositor Francisco Javier Álvarez Beret después de que el Ayuntamiento de Elche informase de que sustituirá por otra propuesta la actuación que tenía prevista este agosto en su localidad.

En Rubí, el concierto que Beret estaba previsto para el 26 de junio en el Castell, en el marco de la Fiesta Mayor y el festival Random.

Desde el consistorio vallesano han recordado su "compromiso" y su lucha contra las violencias machistas.

La detención tuvo lugar este jueves en Sevilla solo un par de días después de que actuara en los actos de bienvenida al papa León XIV en Barcelona. Tras prestar declaración, el juez que lleva su caso acordó la puesta en libertad provisional de Beret (Sevilla, 1996).

Asimismo, se le ha impuesto al cantante la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la mujer que le ha denunciado por una presunta agresión sexual, que habría ocurrido el pasado abril en Sevilla.