El Pot Petit se va de festival: "Fue una locura; en dos horas el camping estaba lleno"

La cuenta atrás está a punto de terminar. Mañana viernes comenzará en el camping Las Dunas de Sant Pere Pescador la primera edición del FestiPOT, el festival propio de El Pot Petit, que reunirá a cerca de 3.000 personas durante todo el fin de semana en una propuesta pensada para vivir en familia el universo del grupo ampurdanés. La cita llega después de una acogida extraordinaria: las entradas se agotaron en apenas tres horas y la organización tuvo que abrir una lista de espera que llegó a las 1.500 familias. Una respuesta que sorprendió incluso a sus propios impulsores.

"Era una de esas cosas que llevábamos muchos años diciendo: estaría bien hacer nuestro propio festival", explica Helena Bagué, cantante de El Pot Petit, Jana, junto a Siddartha Vargas, Pau. La idea estaba clara: no querían hacer solo un concierto ni una programación convencional, sino crear un festival "a nuestra manera", con música, juegos, imaginación, emociones y convivencia, y con una mirada especialmente atenta a las necesidades de las familias. En pleno boom de los festivales en el país, El Pot Petit llevaba tiempo pensando cómo sería tener uno propio. Lo que no era tan fácil era encontrar el momento, el formato y el espacio.

De Diverland al FestiPot

La propuesta empezó a concretarse cuando U98 Music, que organiza junto a la Orquesta Diversiones el mítico Diverland en Calonge, les planteó la posibilidad de hacerlo en un camping, con una fórmula de fin de semana completo. "Vimos que era ideal. Es un espacio perfecto para ir en familia, con una infraestructura ya montada de servicios, restauración y un recinto cerrado. Te ahorras mucha logística", explica Bagué. El lugar escogido, además, tenía un valor especial para el grupo: el camping Las Dunas, en Sant Pere Pescador. "Somos del Alt Empordà y nos conocemos bien el territorio. Estaremos en casa", afirma la cantante.

Pau y Jana, preparados para el FestiPOT / U98

El festival transformará este entorno de la Costa Brava en un gran espacio familiar durante tres días. La primera edición arrancará el viernes por la tarde con el espectáculo itinerante 'La gran família', de Fadunito, continuará con la bienvenida musical de la Black Music Big Band Junior y cerrará la primera jornada con 'Embolic', de la compañía Pau Palaus. El sábado será el día más intenso, con actividades desde primera hora de la mañana: yoga en la playa para los adultos, cuentacuentos, talleres para bebés, exhibiciones de batería, danza y guitarra eléctrica, espectáculos de calle, juegos, la Quina musical y conciertos como 'Zum', de La Tresca i la Verdesca.

El momento más esperado llegará el sábado a las siete y media de la tarde, con el concierto de El Pot Petit. Será una de las pocas actuaciones que el grupo hará este año y la única de esta primera parte de 2026 y del verano, un hecho que convierte al FestiPOT en una cita especialmente significativa para las familias seguidoras del proyecto. La noche se alargará con la Melmelada Jam, pensada como una fiesta en la que también se puedan añadir padres y madres. El domingo, el festival se despedirá con propuestas como el taller de percusión corporal, 'Pirates rodamons', la Bufant Fort Street Band, 'Cançons menudes' de Gemma Baños, el concierto 'Bon Vent!', homenaje a Xesco Boix, y la despedida final del FestiPOT.

Un pueblo familiar

Más allá de los escenarios, El Pot Petit ha querido que el festival funcione como un pequeño pueblo familiar. "Pasarán muchas cosas al mismo tiempo, pero queremos que sea cómodo y acogedor", subraya Bagué. El programa incluye el espacio 'Juega i imagina', con zona de lectura, juegos en grupo, espacio para bebés, zona de piratas, propuestas creativas, prueba de instrumentos, pintacaras y espacios sensoriales. También habrá el trenecito de El Pot Petit, actividades accesibles en lengua de signos catalana y diferentes zonas pensadas para que las familias puedan circular, descansar y compartir el fin de semana sin prisas. "Todos los de El Pot Petit tenemos familia y queremos que todo esté pensado para que la gente esté cómoda", afirma la cantante.

Antes de poner las entradas a la venta, sin embargo, el equipo no lo tenía tan claro. El formato obligaba a comprar el paquete completo de viernes a domingo, con alojamiento incluido, porque la logística del camping no permitía vender entradas de día. Esto generaba incertidumbre. "Nos daba miedo. Era una propuesta nueva, con alojamiento, entrada y disponibilidad de todo un fin de semana. Además, es el último fin de semana antes de terminar el curso escolar y pensábamos que quizá la gente estaría por otras cosas", recuerda Bagué. Tanto es así que estuvieron a punto de no seguir adelante. "Pensábamos que no llenaríamos".

La respuesta fue rotunda. "Fue una locura. En un par de horas el camping ya estaba lleno. Habríamos podido llenar dos campings", admite Bagué. La avalancha de demanda colapsó la web y dejó a muchas familias sin entrada. "Me supo mal por las familias que se quedaron fuera. Te preguntas si vale la pena que tanta gente se quede un poco enfadada, pero la demanda fue muy grande", explica.

Con este precedente, parece inevitable pensar en futuras ediciones, pero El Pot Petit prefiere ir paso a paso. Primero quieren vivir el festival, ver como respira y escuchar las sensaciones de las familias. "Para nosotros es nuevo. 3.000 personas es mucha gente mobilizándose hacia allí. Tenemos ganas de vivir esta primera edición, ver como va y decidir qué hacemos el año que viene: si lo hacemos así, de otra manera, con más aforo o con más fines de semana", apunta Bagué.

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El FestiPOT llega, a más, en un momento especial para el grupo. El Pot Petit ha estado inmerso los últimos meses en la grabación de la tercera temporada de 'El món del Pot Petit', que ahora entra en fase de postproducción y que se estrenará el último trimestre del año. De cara a final de año, también preparan conciertos especiales. Bagué habla de "una época de cambio", de replanteamiento y de ganas de abrir nuevos caminos. El primero ya es este: un festival propio, hecho a medida, en casa y con todas las entradas vendidas casi antes de haber podido imaginarlo lleno.