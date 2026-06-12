Olivia Rodrigo saca punta a las estaciones del romance (y del descalabro) en su brillante nuevo álbum

'You seem pretty sad for a girl so in love' Olivia Rodrigo Geffen Records-Universal Pop ★★★★

Después de disertar sobre el despertar emocional adolescente ('Sour', 2021) y de desarrollar el tema, al calor del catatónico efecto 'celebrity' (en 'Guts', 2023), ahora Olivia Rodrigo, a los 23, nos hace partícipes de la secuencia completa de una relación, desde la expectativa del enamoramiento hasta el clímax y de ahí al cataclismo. El título, 'You seem pretty sad for a girl so in love', nos advierte de la montaña rusa que se avecina, un bonito carrusel de euforias, ansiedades, trastornos de personalidad y terrores mentales y físicos.

Entender el cancionero como un diario íntimo en el que compartir tus calvarios es la especialidad de Olivia Rodrigo, y aquí se supera. El primer adelanto, 'Drop dead', que ahora abre el álbum, nos hablaba del subidón inicial, de ser besada y caer muerta de la emoción, pero eso solo fue el comienzo: le siguen 12 canciones cuya peripecia, dicen las crónicas sociales, refleja al dedillo los casi tres años de vínculo de la cantante con el actor Louis Partridge.

A toda velocidad

Como la narrativa está llena de altibajos anímicos, la música va a la par y alterna las tonadas pop expeditivas y los recesos turbios. 'Stupid song' está a medio camino con su trayecto galopante, que gana ritmo a medida que ella nos habla de ir "a toda velocidad por el bulevar, sin freno" (en un guiño a aquel 'Driving license'). Luego, despuntan canciones con reminiscencias sónicas de los 80: ese bajo ligeramente pospunk de 'Maggots for brains', y sus sintetizadores y maquinitas con lejano eco 'cool wave', más dominantes si cabe en 'My way'. En 'u + me = ˂3' el influjo es más noventero, con ese aleteo soterrado de guitarras 'jangle'.

Pero en ese punto en que muchos álbumes ya van cuesta abajo, hacia el ecuador, el cancionero se crece, alimentando esa tesis de que el dolor es más inspirador que la felicidad. El momento clave es 'Purple', donde, a través de una dinámica enrarecida y en aceleración, Rodrigo alerta de una pérdida de perspectiva y de identidad. Le sigue 'The cure', con guitarras acústicas, aterrizaje forzoso y guiño a un grupo cuyo cantante, Robert Smith, irrumpe en 'What’s wrong with me' para compartir la posruptura: "No puedo comer, no puedo dormir...".

Fallo multiorgánico y la consiguiente catarsis, canalizada en una sustanciosa y muy clásica balada al piano, 'Less', y que conduce a la liberación de 'Expectations', donde Rodrigo saca conclusiones sobre un traqueteo punk-funk electrónico: "No voy a besar a ningún chico pasivo", "los errores del pasado son solo información nueva". Repasado el disco, te puede quedar la duda de si toda esa narrativa puede ser de interés para quien no sea una chica de 20 años. Pero, bueno, cada artista se inspira en lo que vive, las emociones que atraviesa el álbum no son solo generacionales y, aquí, buenas canciones, las hay. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'The landfill' Fruit Bats Merge Records Indie folk-rock ★★★★

Después de un álbum grabado prácticamente en solitario ('Baby man', de 2025), Eric D. Johnson vuelve al formato de banda para meditar sobre la memoria y el paso del tiempo -acaba de cumplir 50 años- en unas hermosas canciones vestidas pero inmediatas, entre el indie pop, el soul, el folk y la balada pianística, en las que aparca el deje dylaniano de anteriores entregas para lucirse como cantante de enorme expresividad (en 'Wild pony tower moment' parece un Nilsson de voz nasal). Rafael Tapounet

'Alianti' Simone Locarni & Tom Arthurs Abeat Records Jazz ★★★★

En el retrovisor se perciben las figuras de dos históricos: Kenny Wheeler y John Taylor. Al volante, Tom Arthurs y Simone Locarni. El trompetista británico y el pianista italiano se llevan 19 años pero comparten gustos y madurez en la expresión. Con esos mimbres firman un disco atemporal de espacios abiertos y lirismo. Entre los originales de ambos se cuela una versión de una obra del español Antón García Abril que casualmente estaba sobre el piano de Locarni. Así de espontáneo suena. Carlos Pérez Cruz