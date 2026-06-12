La OBC despide su temporada cantando ópera

Una vez más la francofilia de esta etapa de la OBC se evidenció volviendo, como el año pasado, a despedir la temporada con una ópera de Ravel, 'L’enfant et les sortilèges', con el surrealista libreto de Colette. Desde el podio Ludovic Morlot, algo falto de mordiente teatral, no midió bien los volúmenes y se tragó a varios solistas e incluso por momentos al coro infantil; tampoco se detuvo en los sentimientos que atraviesa el protagonista de este cuento-pesadilla. Apostó por el compositor del País Vasco francés contando, eso sí, con un reparto adecuado encabezado por la soprano Chloé Briot, quien, por error, pensó que el concierto era a las 20h y no a las 19, lo que obligó a cambiar de orden del programa y comenzó media hora tarde.

Liv Anna Redpath aportó su pirotecnia vocal como un Fuego virtuoso, dulce Princesa y brillante Ruiseñor, mientras Briot, con escasa proyección, no destacó como el Niño ante un Morlot efusivo. Rinat Shaham, sobrada como una Ardilla de gran fraseo y una Gata caprichosa se marcó con desparpajo el sensual dúo de los felinos junto al Gato de Jean-Sébastien Bou. Muy efectivo Martin Bakari (Viejo, Rana, Tetera) y Rihab Chaieb estuvo mejor como Taza que como Madre y Libélula. Cumplieron con corrección Sylvia Schwartz (Poltrona, Lechuza, Pastora, Murciélago), Nicolas Courjal (Butaca, Árbol) y Aniol Botines (Pastor). El Orfeó Català y el Cor Infantil del Orfeó completaron con poderío el apartado vocal junto a una OBC concentrada y ampliada con tam-tam, látigo, trinquete, rallador de queso, bloques de madera, máquina de viento y silbato.

Como complemento no se optó por otra creación de Ravel, aunque sí por una obra francesa de nacimiento, el ballet ‘L’Oiseau de feu’ de Igor Stravinsky, un encargo de los Ballets Rusos de Diaghilev estrenado en París 15 años antes que la obra raveliana. Y si un joven Balanchine de 21 años coreografiaba en Montecarlo ‘L’enfant’ en su estreno en 1925, en la Opéra parisina era Fokine el que montaba ‘L’Oiseau’ por vez primera, fascinado por la partitura de un Stravinsky de 28 años.

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A pesar del sorpresivo cambio de orden en el programa la OBC en general y sus virtuosos solistas (flauta, trompa, oboe, clarinete, trompeta, trombón, percusión) se lucieron encontrando texturas, colores precisos y controlados contrastes rítmicos