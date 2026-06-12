'Murdoku', la mezcla de sudoku y cluedo que arrasa con más de 140.000 ejemplares vendidos

El libro más vendido de no ficción no es un ensayo ni una biografía, es un pasatiempo. Y, pese a que las palabras cruzadas y las sopas de letras siguen siendo clásicos muy populares, 'Murdoku' (Temas de Hoy) ha logrado imponerse a ellos uniendo el ingenio del sudoku con el misterio de resolver crímenes al estilo 'Cluedo'. Una mezcla que ha conquistado España con más de 140.000 ejemplares vendidos en menos de seis meses y una segunda entrega en marcha que saldrá el próximo 1 de julio.

Porque ahora se lleva mucho lo de deducir quién cometió un crimen, en qué lugar y con qué arma. Y ese componente criminólogo se combina con la técnica del descarte (como en los sudoku) tachando filas y columnas mientras se siguen las pistas. "Buscamos que el lector entre en pequeños misterios inmersivos. No se trata solo de resolver la cuadrícula sino de participar en una historia y colocar los sospechosos en el lugar correcto y descubrir quién es el asesino, combinando entretenimiento, concentración, lógica y juego", explican desde el sello editorial.

Escapar de la hiperconexión

Los 'Murdokus' "han pasado de ocupar un espacio más asociado al etretenimineto vacacional o puntual a convertirse en una propuesta muy alineada con el momento actual. Hoy se valoran especialmente porque ayudan a tomar distancia de las pantallas, recuperar la concentración y disfrutar de una experiencia más pausada y tangible", explica el sello.

De hecho, precisamente detrás de su éxito se encuentra una razón de escapar de la hiperconexión sin renunciar al entretenimiento en un momento en el que la lectura convive con muchas otras formas de ocio y la actual economía de la atención. "Sumerge a los lectores en pequeños misterios de asesinato inmersivos, combinando la elegante simplicidad de juegos como el sudoku con la narrativa de los clásicos problemas de lógica", asegura Sergi Álvarez Artigot, director editorial de Temas de Hoy.

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Por ello el público de este pasatiempo es muy amplio, ya que desde jóvenes, adultos hasta lectores de edades más avanzadas buscan esa experiencia lúdica y analógica para pasar un rato solo, con amigos o pareja. Además, ya son varios 'influencers' que han recomendado el libro convirtiéndolo aún más en un fenómeno viral de las últimas semanas, contribuyendo además al crecimiento de las ventas en Estados Unidos y Reino Unido, mercados en los que el título también ha entrado en las listas de más vendidos.