Muere con 88 años David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes

David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX y XXI, ha fallecido a los 88 años, informó este viernes su representante. Hockney, que trabajó prácticamente hasta el final de su vida, fue un pilar fundamental del movimiento Pop Art en la década de los pasados años 1960.

Abiertamente homosexual, tuvo una carrera marcada por el color y en su búsqueda se fue muy joven a la soleada California, donde se instaló con veintipocos y pintó lienzos legendarios como su colección dedicada a las piscinas. La película 'A Bigger Splash' recoge la efervescencia de una juventud en la escena artística angelina donde otras figuras del pop arte como Andy Warhol se abrían paso. Para Hockney, de clase humilde, fue vital salir de la Inglaterra de posguerra para dar rienda suelta a su talento.

Hockney fue yendo y viniendo de su Yorkshire natal durante toda su vida. Allí realizó algunos de sus últimos cuadros, especialmente durante el encierro de la pandemia, paisajes llenos de color. Durante el confinamiento se mudó a Normandía y allí pintó una serie de paisajes llenos de vida reunidos en una fantástica retrospectiva que le dedicó el año pasado la Fundación Louis Vuitton de París. Ávido de novedad toda su vida, experimentó con el iPad ya entrada la madurez, con una serie de pinturas de naturaleza que se expusieron en la Royal Academy de Londres, una exposición que causó revuelo entre las filas más conservadoras.

El retrato fue otro de los géneros más frecuentados por Hockney, que durante su vida pintó a parejas, amigos, a su familia, a celebridades como Harry Styles y hasta la dedicó una serie a los vigilantes de museos, toda una declaración de intenciones sobre su concepción del mundo del arte. La ópera y los decorados escenograficos fueron otra de sus grandes pasiones.

Curioso por naturaleza, en 2001 publicó un libro de teoría del arte que desafiaba la historia oficial en el que argumentaba que los maestros antiguos proyectaban las imágenes que pintaban sobre la superficie del lienzo con una cámara oscura que explicaría las perspectivas tan perfectas de pintores del Renacimiento. "Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters" defiende que la técnica migró de Italia al resto de Europa.

El inglés era uno de los pintores vivos más cotizados. 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)', uno de sus cuadros más legendarios, se vendió por más de 90 millones de euros.