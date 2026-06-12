Un libro reúne 600 servilletas de papel ilustradas de bares de toda España: "Es un archivo de un mundo en extinción"

Con conocimiento de causa transfronterizo o sin, los españoles están en general convencidos de disfrutar de una red de restauración popular sin igual. Solo la nomenclatura de los tipos de establecimientos ya evoca el cuerno de la abundancia: café, cafetería, restaurante, bar, asador, asadero, cervecería, arrocería, bodega, taberna, churrería, mesón, barrilería, freiduría, tasca, kiosco, chiringuito, venta, pulpería, sidrería, pastelería... Y denominaciones poco genuinas como 'tapería', 'brasería', 'croissantería' o 'baguettería', y múltiples combinaciones entre todas las categorías citadas (o casi todas: es dudoso que exista un café-pulpería o una tasca-pastelería, pero vaya usted a saber). El libro 'Servilletas' (Ojos de Buey) reúne 600 servilletas de papel ilustradas de bares, etcétera de toda España, de la colección que el fotógrafo Felipe Hernández inició en 2014.

Imágenes del libro 'Servilletas' / Felipe Hernández / Ojos de Buey

Se autocalifique como se autocalifique el establecimiento, Casa (fulano) es la fórmula nominal más abundante en 'Servilletas'. Otro éxito es Rincón (de fulano, pero también de la Amistad o Minero). Ante la duda, Damián (suponemos) fundó Casa y Rincón de Damián. Aunque por qué no llamar a tu bar-restaurante, con salón para bodas, comuniones, bautizos y todo tipo de celebraciones, Kung-Fú. Quizá sea un jamón el motivo más reproducido, si bien Hernández hace notar que "también hay mucha gamba y otros mariscos". Que no falten los toneles (dos tiene por pechos el logo, una silueta femenina, de La Jarapa) y demás referencias al vino. Bastantes servilletas tienen como pie un educado 'gracias por su visita', que en la de La Realidad se transforma en 'gracias por su risita'.

Imágenes del libro 'Servilletas' / Felipe Hernández / Ojos de Buey

Sin filtro

La mayoría de los diseños parecen hechos por el propietario, un familiar o un amigo; en los menos se nota una utilitaria mano profesional. "En general, los diseños son despreocupados, pero con intención", resume Hernández, quien aprecia especialmente que se trata de "expresiones sin filtro, libres".

Hernández empezó a guardar servilletas como una diversión "estética", atraído por "los colores, el grafismo, las ilustraciones". "Algunas son increíbles", añade. Pero a medida que iba acumulando y compartiendo en Instagram comenzó a darse cuenta de que tenía entre manos "una cosa cultural, antropológica, un archivo de un imaginario colectivo". La estupenda editorial Ojos de Buey, dedicada a la fotografía documental y la cultura visual en España, pensó lo mismo, y aquí tenemos 'Servilletas'.

Imágenes del libro 'Servilletas' / Felipe Hernández / Ojos de Buey

El libro se detiene, claro está, en los establecimientos de carretera (tres hurras por el nombre Hostal El Volante, en La Luisiana, Sevilla). "Me gustan porque nunca sabes lo que vas a encontrar en ellos", dice Hernández.

Publicidad obsoleta

El mundo que reflejan las servilletas de papel ilustradas está desapareciendo a toda velocidad. En las ciudades grandes apenas quedan espacios de restauración popular (correcta), e incluso en carreteras y pueblos proliferan bares, etcétera que parecen asesorados por Chicote, tanto en el interiorismo como en la cocina.

"En los locales nuevos no encajan y de los viejos las quitan" Felipe Hernández — Recopilador de 'Servilletas'

En cuanto a las servilletas de papel ilustradas, encontrarlas es como encontrar níscalos en enero: no del todo imposible. "Limpiar nunca han limpiado mucho -señala Hernández-, pero con el avance de internet fueron perdiendo su importante función publicitaria". Las mejores patatas bravas, el mejor cachopo, especialidad en comida casera, especialidad en habas con jamón, un sinfín de especialidades. "En los locales nuevos no encajan y de los viejos las quitan -prosigue el fotógrafo-. Reflejan un mundo en extinción".

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Hipótesis: la pandemia y la prohibición de objetos comunes como servilleteros en bares y demás cuando empezaron a reabrir fueron el tiro de gracia a las servilletas de papel ilustradas. Un ahorrillo, además. Cualquier día vuelven como gracia 'vintage' y 'auténtica' a gastrotabernas, neotascas y restaurantes de comida tradicional modernizada.