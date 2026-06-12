Epidemias, abuso de drogas y un rodaje recordado como tóxico: el lado oscuro de 'La casa de la pradera'

"'La casa de la pradera' viene a unirse al repertorio de Netflix de historias honestas y enternecedoras con las que los fans pueden acurrucarse”, asegura el servicio de 'streaming' de Cupertino (California) sobre su anunciado 'remake' de la popular serie familiar de los 70, o según ellos, nueva adaptación de los libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder sobre su infancia como pionera estadounidense. Llega el 9 de julio para hacer el verano aún más cálido.

Pero, ¿se atreverá esta versión a helar la sangre como el antiguo clásico popular? La producción de Michael Landon y Ed Friendly arrastra una merecida fama de cursi y sentimentaloide, pero muchos de los que la siguieron a conciencia (en España, en TVE entre 1975 y 1981 y en Telecinco, con el añadido de las dos últimas temporadas, desde 1992) tienen también un cierto trastorno de estrés postraumático. Se suponía que la serie realmente realista sobre el mundo rural era su predecesora 'Los Walton', pero durante sus más de 200 episodios y diversos especiales, 'La casa de la pradera' incursionó en muchos rincones oscuros.

La familia en el centro

Para los neófitos, un poco de historia. La serie se centraba en la familia Ingalls y sus alegrías y (así es) penurias en una pequeña granja cerca de Walnut Grove, Minnesota, entre los años 70 y 90 del siglo XIX. Al frente del clan estaba Charles (Michael Landon, que solo aceptó dirigir el piloto si era el protagonista), el mejor papá de la historia de la tele, según opinan los críticos Alan Sepinwall y Matt Zoller Seitz en el libro 'TV (The book)', aunque sus evidentes bondades pudieran quedar en entredicho cuando se ponía cristiano hasta el exceso. Según las memorias de Karen Grassle (que hacía de su mujer, Caroline), Landon extendió el paternalismo y sexismo al 'set' de rodaje, donde la actriz habría sufrido comentarios denigratorios sobre su trabajo o incluso de contenido sexual.

Difícil conciliar esa información con el recuerdo de Charles Ingalls como estricto pero entregado padre de la estudiosa Mary (Melissa Sue Anderson); la más rebelde Laura (Melissa Gilbert), conocida por su afinidad con los nativos americanos, a los que sus padres miran con más prejuicios, y la pequeña Carrie (un par de gemelas: Lindsay y Sydney Greenbush), sin olvidarnos del perro mestizo Jack. La familia no dejó de crecer conforme avanzaban las temporadas. En su primer papel televisivo, Jason Bateman (futuro protagonista de 'Ozark' o 'DTF St. Louis') fue un niño, James Cooper, que había visto morir a sus padres delante de sus ojos y era adoptado junto a su hermana (Melissa Francis) por los Ingalls.

Las tramas más turbias

Dos cosas a priori contrarias e incompatibles pueden ser verdad a la vez. 'La casa de la pradera' es un entretenimiento confortable al que muchos estadounidenses recurrieron como salvavidas durante la pandemia: verdad. Sus dramas podían pasar de lo suave a lo espeluznante: también verdad. En el piloto de 97 minutos, los Ingalls veían complicarse su viaje hacia el Oeste por la lluvia, el viento, las herraduras por cambiar o los ríos salvajes por cruzar. Pero todo eso no era nada comparado con lo que estaba por venir.

Ya en la primera temporada, en el episodio 'Plaga', Walnut Grove experimentaba una epidemia de tifus que acababa con un puñado de personajes secundarios. Al principio de la cuarta, una niña de 11 años muere ahogada y su madre encierra a Laura en un sótano creyendo que es su hija y que así podrá protegerla. Pero es que al final de esa misma temporada, Mary se vuelve completamente ciega. Se puede decir sin miedo al error que eso no es lo peor que acaba pasando al personaje. Y luego está el puro terror de la historia de Sylvia (Olivia Barash), la novia de 16 años de Albert (Matthew Laborteaux), hijo adoptivo de los Ingalls: tras quedar embarazada de un violador con máscara de mimo (nada menos), fallece cayendo de una escalera delante de su chico y su propio padre. Dos temporadas después, Albert se enganchaba a la morfina. ¿Quién puede acurrucarse en el sofá con historias como estas?

'La casa de la pradera' no fue solo, desde luego, flores y mariposas. E incluso cuando había mariposas de por medio, podía ser con consecuencias terribles: en un famoso episodio, la pequeña Carrie se perdía persiguiendo una de ellas y acababa cayendo en el pozo de una mina abandonada.

Noticias relacionadas

El extraño adiós

Eso por no decir que la historia de los Ingalls terminó en 1984 con un especial de dos horas, 'El último adiós', conocido como uno de los desenlaces televisivos más chocantes de la historia. Después de que el minero Nathan Lassiter (James Karen) aproveche un vacío legal para hacerse con Walnut Grove y desahuciar a sus habitantes, estos últimos toman una decisión expeditiva: hacer estallar sus propias casas una por una a base de dinamita. Tan solo quedaba en pie la de los Ingalls, invadida por conejos en una imagen final propia de un delirio febril.