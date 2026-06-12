Galdric Santacana, experto en las campanas de Gaudí: "La Sagrada Familia será un instrumento colosal"

Galdric Santacana, músico, arquitecto y profesor de la Escola Tècnica d'Aquitectura de Barcelona, ha conseguido reproducir tres campanas en bronce de huso hiperboloidal de las 84 que Gaudí diseñó para la Sagrada Familia. Han sido años de investigación porque Gaudí perseguía crear un sonido nuevo con campanas menos pesadas, con menos bronce y con un sonido diferente, más grave.

Galdric destaca la idea de Gaudí de convertir la Sagrada Familia "en un instrumento colosal algo nunca visto ni en su época ni en la nuestra". Santacana, comisario del Any Gaudí y director de la cátedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Barcelona, está encantado con el reciente estreno de dos obras sinfónico-corales con la orquesta Philharmonia de Londres dirigida por Marin Alsop donde se ha podido escuchar por primera vez en concierto estas campanas hiperboloidas en un aplaudido concierto realizado en el Palau de la Música Catalana coincidiendo con los 100 años de la muerte del genial arquitecto catalán.

Marin Alsop en el concierto, el jueves. / Rachel Hackin

Pero más allá de haber participado en la interpretación de 'Set somnis de Gaudí', de Olivia Perez-Collellmir y '84 campanas' de David Cieri -esta última se ha escuchado también este jueves en Plaza Catalunya en un concierto gratuito- Santacana sueña con poder culminar el gran instrumento imaginado por Gaudí. Patrick Mitchell y su esposa Renée Chan, los mismos mecenas norteamericanos que han patrocinado las obras y los conciertos, se han entusiasmado con el proyecto de Santacana y han iniciado conversaciones con la UPC para apoyar la Cátedra Gaudí.

"Nos interesa crear algo como un departamento permanente en la universidad barcelonesa relacionado con las campanas de Gaudí que es un proyecto multidisciplinar muy interesante. Hemos hablado con Galdric de contribuir a la creación de un equipo de gente joven que bajo su tutela ayude y aprenda. Estas campanas hay que crearlas y mantenerlas", ha declarado Mitchell. Procede de Boston, una ciudad con prestigiosas universidades, pero ninguna tiene un proyecto tan fascinante como este.

Cientos de campanas

Gaudí diseñó la Sagrada Familia como un gran instrumento con centenares de campanas de diferentes tipos que debían instalarse en las 18 torres del templo expiatorio. Las 84 campanas hiperboloidales -se corresponden con las 84 notas de los instrumentos de teclado de aquella época- estarán destinadas a la fachada del Nacimiento. En la fachada de la Glòria, aún no construida, se instalarán 48 campanas litúrgicas de toda la vida. En la torre del ábside o de la Mare de Déu han de colocarse otras 84 campanas "o más", según Santacana, con forma anular o de anillo.

Y en la fachada de la Pasión habrá dos registros de lengüetería de órgano, de 84 tubos multiplicado por dos. "Incluye trompetería real de órgano hispánico barroco clásico más lengüetería para voces humanas", precisa Santacana. Gaudí, que vivía a tres kilómetros, hizo diversas pruebas para comprobar que sus campanas, que necesitaban menos bronce y por tanto eran menos costosas y pesadas, alcanzaban sonidos más graves y se escuchaban a gran distancia.

L'arquitecte, músic i director de la Càtedra Gaudí de la UPC, Galdric Santana, amb les campanes que sonaran aquest dijous a plaça de Catalunya al concert ‘84 Campanes’ / Pere Francesch / ACN / ACN

"Gaudí quería que la Sagrada Familia tuviera su propia voz y que fuera algo nuevo. Buscaba un sonido más sofisticado que el de las campanas litúrgicas para hacer algo más grande y acorde con el edificio. Quería que la Sagrada Familia inaugurara una nueva era para las catedrales", ha explicado Santacana. Para Gaudí las campanas fueron siempre algo clave para el templo que este jueves volvió a ser noticia con la visita del Papa. "Hasta que no tuvo diseñadas las que quería para la fachada del Nacimiento no quiso pasar a la siguiente fase de construcción".

¿Cuándo sonará la basílica?

Solo una vez terminada la fachada de la Gloria la idea se podrán empezar a llenar los campanarios de la Sagrada Familia. "Calculo que dentro de 12 años se colocarán las campanas. La de más grande de las 84 campanas tendrá 12 metros de altura y 30 centímetros la más pequeña. No habrá dos iguales". Santacana inició su investigación en 2008 y culminó la parte principal en 2016 uniendo conceptos de geometría descriptiva, acústica, arquitectura y musicología. "Aparte de arquitecto Gaudí tenía conocimientos de acústica, de campanólogo y de organero", explica. "Utilizaba la similitud reflexiva de la luz para la del sonido. Veía la Sagrada Familia como la caja de resonancia de un violín para un registro exterior de órgano. Y como tenía que sonar en todas las direcciones en cada fachada ubica un tipo de sonido. Las campanas transmiten la idea de un espacio interior en el exterior".

Gaudí hizo varios prototipos hasta dar con la campana hiperboloidal con forma de tubo en la parte alta y atrompetadas en el extremo opuesto, lo mismo ha tenido que hacer Santacana utilizando todo el material de archivo posible. Los modelos originales diseñados por Gaudí desaparecieron durante la Guerra Civil. "Sueño con encontrarlos algún día pero me temo que fueron fundidos durante la guerra".