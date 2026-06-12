Filmin adquiere el negocio de distribución de Elastica en una alianza pionera en el audiovisual español

Filmin, la plataforma de streaming con mayor trayectoria en el mercado español, y Elastica, una de las productoras y distribuidoras de cine más relevantes del país, han llegado a un acuerdo por el que Filmin adquiere el negocio de distribución de Elastica.

El objetivo de esta alianza, sin precedentes en el sector audiovisual en España, es "consolidar una empresa de referencia en la industria independiente nacional con ambición internacional", según un comunicado enviado por Filmin. Este movimiento responde a "una lógica de integración vertical cada vez más habitual en el mercado europeo de cine independiente", reforzando la apuesta de Filmin por las salas de cine.

“En Filmin siempre hemos entendido el streaming como un complemento a la distribución en cines y hemos defendido las salas como el inicio de todo. Este acuerdo con Elastica, con quienes compartimos visión y valores, consolida nuestra posición en el mercado y nos permitirá cuidar el mejor cine desde la alfombra roja hasta los dispositivos conectados a Internet”, afirma Juan Carlos Tous, CEO y fundador de Filmin.

Renate Reinsve en una imagen de 'Backrooms. / EPC

11.000 largometrajes y 500 series

Filmin es la plataforma de streaming especializada en cine y series de calidad en España y Portugal. Fundada en Barcelona en 2007 por Juan Carlos Tous, Jaume Ripoll y José Antonio De Luna, junto a destacadas productoras y distribuidoras del sector —Alta Films, El Deseo, Golem Distribución, Tornasol Media, Vértigo Films, Wanda Visión, Cameo y a las que se añadieron Avalon Distribuciones y Versus Entertainment en sus orígenes— la plataforma ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de casi 20 años y se ha consolidado como líder y referente del sector audiovisual europeo gracias a su criterio editorial y la diversidad de su catálogo. Actualmente cuenta con más de 11.000 largometrajes y 500 series, incluyendo sus propias producciones originales.

Por su parte, Enrique Costa, fundador de Elastica, destaca el hecho de “compartir innovación y criterio con Filmin, reconocida dentro y fuera de España por ser un ejemplo y referente en el mundo de las plataformas de streaming, con la que compartimos la dedicación y pasión por el séptimo arte”.

'La bola negra' no se verá en Netflix

.El acuerdo entre ambas compañías, que seguirán operando de manera autónoma y bajo sus respectivas marcas, se limita al área de adquisiciones y distribución de Elastica, y no afectará a otros compromisos, pasados o futuros, que ambas compañías puedan tener con otros actores del sector.

En lo que concierne a las consecuencias más próximas para el usuario, “The Riders” “Backrooms” o “De noche” se verán, además de en Filmin, en HBO Max. Y algunas de las películas que Elastica ha anunciado que va a distribuir en salas en 2026, como “La bola negra” (una producción original de Movistar Plus) o “Bunker” (Netflix), no se verán en Filmin.

“Este acuerdo es el final feliz de una historia de amor por las salas, por el cine, con el que ganarán los espectadores, y que apuesta porque el cine independiente y de calidad llegue al mayor público posible”, señalan desde Filmin y Elastica.

'Backrooms', sí

La alianza garantiza a Filmin poder ofrecer a sus suscriptores algunas de las películas más esperadas para los próximos meses distribuidas por Elastica, como la ganadora del Festival de Málaga “Yo no moriré de amor”, de Marta Matute; “Backrooms”, el fenómeno internacional del cine de terror de la temporada, número uno en la taquilla española con más de 200.000 espectadores en su primer fin de semana; “The Riders”, la próxima película de Edward Berger (“Cónclave”) producida y protagonizada por Brad Pitt; o “De noche” , la próxima película de Todd Haynes (“Carol”) protagonizada por Pedro Pascal.

Filmin lleva desde 2021 distribuyendo algunas de sus adquisiciones en cines, junto a Elastica y otras distribuidoras. Las dos empresas han codistribuido en los últimos años más de una decena de títulos, desde que iniciaran sus colaboraciones en 2021 con “Annette”, de Leos Carax. Entre ellos se incluyen éxitos comerciales como “La sustancia”, que recaudó más de 3,6 millones de euros en nuestro país; “Anatomía de una caída”, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes y del Óscar a Mejor Guion; o “Drive My Car” (Óscar a Mejor Película Internacional en 2022).

“Somos compañías complementarias y compartimos la idea de que el cine nos hace mejores como personas y como sociedad” , señalan desde Filmin y Elastica.

Elastica: de 'Alcarràs' a 'Anatomía de una caída'

Elastica es una productora y distribuidora de cine fundada en 2021 por la productora María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía en 2024, y el distribuidor Enrique Costa. En los últimos años ha producido películas clave del cine español como “Alcarràs”, de Carla Simón (Oso de Oro en el Festival de Berlín) y “O corno”, de Jaione Camborda (Concha de Oro a la Mejor Película en el Festival de San Sebastián). Su catálogo como distribuidora acumula, en apenas cinco años, títulos tan relevantes como “Válor Sentimental” (Óscar a Mejor Película Internacional y Goya a Mejor Película Europea), “La zona de interés” (Óscar a Mejor Película Internacional), “Vidas pasadas”, “Emilia Pérez” o “El agente secreto”, además de las ya citadas “La sustancia”, “Drive My Car” y “Anatomía de una caída”.

En enero de 2025 trascendió que Filmin estaba en venta y que Nazca Capital, empresa gestora de fondos de capital privado creada en 2001, y que desde 2020 ostenta el control de Filmin junto con el fondo de inversión Seaya Ventures, había contratado los servicios del banco de negocios Arcano, especializado en la gestión y asesoramiento sobre activos alternativos, para la venta de Filmin. En 2020 se realizó una ampliación de capital próximo a los 20 millones de euros, aportados mayoritariamente por Nazca Capital.

Los accionistas de esta plataforma de cine y series de autor, bajo demanda y en suscripción, con más de 15.000 referencias en su catálogo y acuerdos con BBC, MGM, Universal o Sony para estrenar a la semana una película, un documental y una serie, estimaron entonces que la venta se puede valorar entre los 40 y 50 millones de euros. Para los usuarios, Filmin es una mina de oro, ya que pueden encontrarse películas clásicas o contemporáneas, series de prestigio y un buen número de documentales; el 65% del catálogo está integrado por producciones europeas.