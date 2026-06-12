Familias del colegio de las Teresianas de Barcelona rechazan el nuevo museo dedicado a Gaudí y denuncian falta de información

Familias de alumnos del colegio de las Teresianas de Barcelona han manifestado este viernes su rechazo a la apertura de un museo dedicado a Antoni Gaudí en el centro educativo y han denunciado que han quedado al margen del "proceso real de información y participación". En un comunicado firmado por Familias Escuela Teresianas Ganduxer se muestran profundamente indignados "ante la situación generada por el proyecto de transformación parcial del edificio histórico diseñado por Antoni Gaudí en un espacio de carácter museístico abierto al público" y anuncian movilizaciones de protesta. La primera, el próximo lunes, 15 de junio, a las 9.00 horas frente al colegio.

La semana pasada, IngeniaCultura anunció que en 2028 está previsto inaugurar un nuevo espacio museístico dedicado a la dimensión más espiritual de Gaudí en las instalaciones del colegio que él mismo proyectó y construyó entre 1888 y 1890. "El proyecto plantea un cambio de uso de un edificio concebido originalmente como escuela, vinculado a la obra pedagógica de la congregación y a la tradición de Santa Teresa de Jesús y San Enrique de Ossó. Este cambio abre interrogantes muy serios sobre el impacto que puede tener en la función educativa del centro, su identidad y su vida cotidiana", denuncian ahora familias del centro.

Consideran asimismo que "la dimensión patrimonial del edificio no puede utilizarse como argumento para desplazar su función principal como centro educativo en activo, ni para justificar decisiones que no han sido suficientemente explicadas ni compartidas con las familias afectadas", aunque reconocen que uno de los puntos que genera más preocupación es el impacto sobre "la escuela y el barrio" derivado de un "incremento significativo del flujo de visitantes, la transformación del entorno inmediato y la presión sobre la convivencia y la seguridad en un espacio que actualmente es eminentemente educativo".

"No estamos en contra del patrimonio ni de la cultura. Estamos en contra de que decisiones de esta magnitud se tomen sin participación efectiva de las familias y sin valorar adecuadamente sus consecuencias sobre la función educativa y el entorno del centro", defienden. Las familias, insisten, no han sido informadas ni consultadas, por lo que exigen "acceso completo a la información del proyecto".

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"La dirección del centro ha estado al corriente del proyecto y ha colaborado en su desarrollo, pero las familias no hemos sido informadas de manera clara, completa y anticipada, lo que ha generado una sensación generalizada de falta de transparencia y de exclusión. Aunque ha habido una comunicación previa por parte del centro, esta fue limitada, sin contenido relevante ni detalles suficientes para permitir entender el alcance del proyecto, y llegó solo un día antes de que la información apareciera publicada en la prensa", lamentan.