David Harbour habla por primera vez sobre el explosivo álbum de su exmujer Lily Allen

David Harbour, que interpretó al sheriff Jim Hopper en la serie 'Stranger Things', ha hablado por primera vez sobre el álbum 'West End Girl', que publicó su exmujer, la cantante Lily Allen, hablando sobre la desastrosa ruptura de un matrimonio, en una entrevista con la revista 'Variety'. El actor, que actualmente aparece en la exitosa serie de crimen y drama de HBO 'DTS St Louis' interpretando a Floyd Smernitch, se casó con la cantante en Las Vegas en 2020. La pareja se separó a principios de 2025 y pidió el divorcio unos meses después.

El álbum de Allen (quien está manteniendo conversaciones para ver si es posible desarrollar una obra de teatro basada en las canciones de 'West End Girl') relata el explosivo final de un matrimonio, explicando episodios de infidelidad y manipulación emocional. En una entrevista con 'Vogue', la cantante explicó que el álbum combinaba verdad y ficción, y que había "cosas en el disco que vivió dentro de su matrimonio, pero que no todo era verdad", pero que el álbum "está inspirado en lo que ocurrió en la relación". Preguntado por esto, el actor ha explicado que consideraba que "todo artista tiene el privilegio de utilizar sus experiencias para crear arte, así que la respeto por haber hecho eso", pero que no quería hablar sobre su vida privada: "Aunque mucha gente no me permite tener una vida privada, yo la valoro. Y también valoro la vida de las personas con las que me relaciono en privado. Simplemente no voy a hablar de ello". Además, el actor afirmó, cuando le preguntaron si quería rebatir alguna de las afirmaciones que se hacen en el álbum, que no todo es fácil: "Las historias son complejas y por eso digo que respeto su forma de crear arte y canalizar su experiencia. No fue mi experiencia".

Pero el actor se ha visto envuelto en más polémicas. Cuando Allen sacó el álbum, se publicaron noticias en varios medios que afirmaban que la relación entre Harbour y Millie Bobby Brown, que interpretó a Once en 'Stranger Things' y que era la hija del personaje del actor en la serie, era tensa, y que la actriz había presentado una denuncia por acoso e intimidación contra él. En la entrevista con 'Variety', el actor simplemente dijo que la coincidencia temporal fue "extraña", pero que no existía ninguna tensión entre ambos. Harbour comentó que lo verían en más ocasiones junto a la joven, ya que trabajar juntos durante "diez años no fue suficiente". "Hay un vínculo muy especial entre nosotros. La quiero y ella me quiere", aseguró el actor.

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Preguntado por estas acusaciones de mala relación entre ellos, Harbour dijo que es normal que haya desavenencias entre las personas cercanas: "No sé si la gente tiene familiares y amigos con los que pasa mucho tiempo durante diez años; de vez en cuando surgen discusiones o desacuerdos… Fue simplemente una situación de ruptura y reconciliación". El actor afirmó que cuando apartaron todo el ruido y pudieron hablar el uno con el otro, "todo quedó resuelto", y que "hoy en día la gente tiene mucho miedo de hablar las cosas".