Última hora de la gira de Rosalía, en directo: la cantante retoma los conciertos en Boston tras la 'emergencia familiar'

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán, Madrid o Barcelona, su casa. La gira prosiguió por el centro de Europa (Ámsterdam, Amberes Berlín...) y ahora se encuentra en Estados Unidos.

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona / JOSEP LAGO / AFP

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Laura Estirado Rosalía retoma la gira en Estados Unidos tras anular tres conciertos por una 'emergencia familiar' Rosalía ha vuelto al escenario y lo ha hecho con una imagen calculada al milímetro. La artista reapareció este jueves en Boston, donde retomó su LUX Tour 2026 después de cancelar tres conciertos en Florida por una "emergencia familiar". Su regreso no solo confirmó la continuidad de la gira en Estados Unidos, sino que también dejó una de las imágenes más comentadas de la noche: un nuevo 'look' de Dior, firma de la que es embajadora global.

Marisa de Dios El nuevo rumbo de Rosalía en 'Euphoria' Rosalía ha vuelto a aparecer este lunes 11 de mayo en el nuevo episodio de la serie de HBO 'Euphoria', el quinto de la tercera temporada. Su personaje, Magick, vuelve a tener un peso muy importante en la trama. Sobre todo complicándole la vida a la protagonista, Rue (Zendaya), con la que mantiene una tensa relación desde el principio. Sus detalles acerca del robo del anterior capítulo hacen levantar las sospechas de su jefe, Alamo. Pero su personaje parece que va a tomar también un nuevo rumbo tras la aparición de Maddy (Alexa Demie) en el club de estiptís, la nueva socia de Alamo.

Marisa de Dios Rosalía, la "españolita choni' de 'Euphoria' Rosalía ha vuelto a aparecer este lunes en el nuevo capítulo de 'Euphoria' (el cuarto de la tercera temporada). En esta ocasión, la cantante ha cobrado más protagonismo, ya que su personaje aparece en bastantes más escenas que en episodios anteriores y es decisivo para la trama de la serie de HBO Max. Muchas de las secuencias, además, las tiene con la protagonista, Rue (Zendaya). De hecho, al final del capítulo, ambas tienen una fuerte discusión en la que Rosalía le lanza una ristra de improperios en inglés pero, sobre todo, en castellano. Rue la califica como "la españolita choni" y le grita: "¡No te entiendo!".

Rosalía ya tiene su segundo 'caganer' para celebrar su disco 'Lux' La empresa gerundense Caganer.com ha ampliado su catálogo de figuritas y ha sacado a la venta una nueva versión del 'caganer' de Rosalía inspirado en la portada de su último disco, 'Lux', para celebrar su edición y el inicio de su gira internacional. El nuevo modelo recrea la imagen que sale en la portada del último disco de la artista, 'Lux', con la que la empresa quiere rendir homenaje a la cantante, quien ha dado a conocer el territorio y las tradiciones catalanas a un público internacional. Éste es uno de los objetivos de la marca, junto con el de desestacionalizar la figura del 'caganer' más allá de la época de Navidad.

La academia Ivor Novello reconoce a Rosalía con el premio Internacional de Compositores 2026 La Academia Ivor Novello reconoce el álbum 'Lux' de la artista por su uso de 13 idiomas y diversidad de estilos, superando barreras

Nueva nominación a premios de Rosalía, ahora en Japón Rosalía ha sido nominada a los Music Awards Japan 2026 en la categoría de Mejor canción alternativa extranjera por su trabajo en 'Reliquia'

Una modelo alemana, amiga de la pareja de Rosalía, hizo una aparición sorpresa en el escenario de Colonia Además, el confesionario ha vuelto a ser uno de los protagonistas del espectáculo. Esta vez ha entrado en escena Rachel Marx, una modelo alemana que se ha subido a las pasarelas de la mano de diversas marcas de lujo como Dior, Fendi, Versace, Givenchy, Hermès o Stella McCartney.

Rosalía sorprende en su concierto de Colonia con una orquesta compuesta exclusivamente por mujeres Rosalía llena la orquesta de mujeres. Esta ha sido una de las sorpresas del último concierto de la catalana en la ciudad alemana de Colonia. Ahora que la artista está en el foco internacional por sus apariciones en la serie de HBO Max 'Euphoria', la cantante ha aprovechado para darle una vuelta a la presencia de la agrupación musical que la acompaña en cada concierto.

Rosalía y las votaciones a los AMAS Rosalía está nominada en tres categorías de los premios AMA (American Music Awards) gracias a su disco LUX. Lo está en la categoría de mejor cantante latina, mejor álbum y mejor videclip por 'Berghain'. Las votaciones están abiertas en la página web de la organización, y cada día pueden sumarse nuevos votos.