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En las Fiestas de Agosto

El Ayuntamiento de Elche cancela el concierto de Beret tras su detención por agresión sexual

La actuación estaba programada para el 10 de agosto

El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV.

El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV. / EFE

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María Pomares

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Hace poco más de una semana que se presentó la programación del cartel musical para la barraca municipal de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de las Fiestas de Agosto de Elche, con conciertos entre el 7 al 14 de agosto. Sin embargo, la actualidad ha obligado a mover ficha de forma rápida al bipartito de PP y Vox. Hasta el extremo de que sólo unas horas después de que se hiciera público que Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, había sido detenido este jueves en Sevilla, por una presunta agresión sexual de la que hasta el momento no han trascendido más detalles, ha actuado. Hasta el extremo de que el Ejecutivo local de Pablo Ruz ya anunciado la cancelación del concierto que se había programado para el 10 de agosto por 18 euros. La idea ahora es buscar una alternativa para esa noche.

Barracas de Elche, en imagen de archivo

Barracas de Elche, en imagen de archivo / Sergio Ferrández

Con el Papa

La Policía Nacional procedió al arresto de este famoso cantante por una presunta agresión sexual de la que hasta el momento no han trascendido más detalles este mismo jueves. Un arresto que llega después de que el pasado martes este artista sevillano actuara durante la visita del papa León XIV a Barcelona. Ahí le dio la bienvenida al Sumo Pontífice al grito de "¡Que viva el Papa! ¡Que viva el mensaje real que marca unidad!". De hecho, este cantautor de 29 años empezó muy joven en la música, publicando en sus inicios sus grabaciones en YouTube, una plataforma en la que ha logrado grandes éxitos con sus canciones 'Lo Siento' o 'Vuelve'. Además, tiene colaboraciones con artistas de la talla de Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, Lola Índigo o Aitana.

El cartel del concierto en el que el Ayuntamiento anuncia la cancelación del concierto.

El cartel del concierto en el que el Ayuntamiento anuncia la cancelación del concierto. / INFORMACIÓN

Reacción rápida

"Tras las informaciones aparecidas en los distintos medios de comunicación sobre la detención del cantante Beret, por un presunto delito de agresión sexual, el Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación prevista en Nits de Festa, para el 10 de agosto", afirmaron desde el Ejecutivo local este jueves, a raíz del arresto del sevillano. "El Consistorio ya está trabajando con la productora adjudicataria para sustituir la actuación", añadieron.

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La reacción del equipo de gobierno de Pablo Ruz, en este sentido, no se ha hecho esperar, siguiendo ya la estela de lo que sucedió con el pedáneo de Arenales del Sol, que a finales de abril fue cesado, después de tener conocimiento el bipartito de una denuncia por un presunto caso de acoso sexual. La destitución fue firmada por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, el 24 de abril a las 12.50 horas, aunque parece que tuvo constancia de la denuncia el jueves por la tarde. El propio regidor, en ese momento, condenó de manera "tajante e inequívoca" cualquier conducta de este tipo, señalando que no tiene cabida "en ningún estamento de la sociedad", pese a que era una denuncia.

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