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Sorteo

Un acertante de La Pobla de Farnals (Valencia) gana el millón en el sorteo de Euromillones

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. / Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

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EFE

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Madrid
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En el sorteo de Euromillones de este viernes, 12 de junio de 2026, existe un boleto acertante de el millón que ha sido validado en la administración de loterías número 1 de La Pobla de Farnals (Valencia), situada en la avenida del País Valenciano, 59.

Además, en España han aparecido dos boletos acertantes de segunda categoría (5 + 1) a los que les ha correspondido 212.362,36 euros a cada uno.

Uno de ellos ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Palamós (Girona), situada en la calle Dídac Garrell i Tauler, 7; mientras que el otro ha sido validado en la número 2 de Astorga (León), situada en Plaza Porfirio López, 5.

También existen en España tres boletos acertantes de tercera categoría (5 + 0) que han resultado premiados con 11.453,67 cada uno.

Con el bote generado en el próximo sorteo un único acertante de primera Categoría (5 + 2) podría ganar 26 millones de euros.

Números: 14-07-22-04-23

Estrellas: 07-01

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El Millón: CTH66915

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