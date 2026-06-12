Sorteo
Un acertante de La Pobla de Farnals (Valencia) gana el millón en el sorteo de Euromillones
En el sorteo de Euromillones de este viernes, 12 de junio de 2026, existe un boleto acertante de el millón que ha sido validado en la administración de loterías número 1 de La Pobla de Farnals (Valencia), situada en la avenida del País Valenciano, 59.
Además, en España han aparecido dos boletos acertantes de segunda categoría (5 + 1) a los que les ha correspondido 212.362,36 euros a cada uno.
Uno de ellos ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Palamós (Girona), situada en la calle Dídac Garrell i Tauler, 7; mientras que el otro ha sido validado en la número 2 de Astorga (León), situada en Plaza Porfirio López, 5.
También existen en España tres boletos acertantes de tercera categoría (5 + 0) que han resultado premiados con 11.453,67 cada uno.
Con el bote generado en el próximo sorteo un único acertante de primera Categoría (5 + 2) podría ganar 26 millones de euros.
Números: 14-07-22-04-23
Estrellas: 07-01
El Millón: CTH66915
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